Gran Hermano: cómo votó Martín Ku, el participante de Viedma, en la última gala de nominación

La última gala de nominación de Gran Hermano fue muy distinta a las anteriores. Los jugadores debieron votar por la positiva, es decir debían elegir a quienes querían bajar de la placa.

Así, los más votados fueron Joel, Nicolás y Lucía. Se salvaron de la placa final junto a Agostina, la líder de la semana.

Sin embargo este jueves Agos tendrá que subir a uno de ellos tres a placa y tendrá que salvar a uno de los 12 restantes nominados.

La producción del reality ya habilitó la posibilidad de votar por la positiva por quién querés que siga en la casa enviando un SMS al 9009 o escaneando el código QR en la pantalla de Telefe.

La estrategia de juego de cada uno de los jugadores de Gran Hermano se vio alterada la última semana, debido a que por un llamado del teléfono rojo todos los participantes quedaron nominados.

La otra novedad es que esta semana los votos serán por la positiva, es decir, se deberá convencer al público para voten a quien quiere que se quede en la casa.

Por otro lado Gran Hermano confirmó que esta semana habrá doble eliminación: una gala será el domingo, como habitualmente sucede, pero también habrá otro jugador eliminado el lunes.

Gran Hermano: cómo votó Martín Ku en la última gala

En la última gala de nominación de Gran Hermano, Martín Ku, el jugador de Viedma, le dio dos votos a Nicolás y un voto a Denisse. Esta vez los participantes votaban por la positiva.

Respecto del voto a Nicolás, el Chino dijo: “Me gustaría que salga de la placa. Siento que no es un personaje fuerte pero que está tratando de demostrarlo”.

Por su parte explicó su voto a Denisse: “Siento que es una buena persona y que su personalidad no es fuerte como para que se vea afuera, no fue a la placa y no sabemos qué ocurriría. No hay estrategia”.