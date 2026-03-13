Luciana Salazar cuestionó a la Justicia en su conflicto con Martín Redrado por la manutención de su hija

Luciana Salazar cuestionó una reciente resolución judicial en el conflicto que mantiene con Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda y aseguró que el juez tomó decisiones contradictorias respecto a fallos previos de la Cámara.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y de acuerdo a declaraciones que brindó en Radio Rivadavia, la modelo explicó que la Justicia homologó el acuerdo firmado por Martín Redrado, en el que el economista se comprometía a la manutención de la niña hasta que alcance la mayoría de edad.

Luciana Salazar explotó contra la Justicia en su conflicto con Martín Redrado por su hija

Sin embargo, Salazar sostuvo que el magistrado también resolvió analizar la situación bajo la figura de “padre afín”, una interpretación legal que, según indicó, podría modificar el alcance del acuerdo económico.

“El juez se metió con el contenido del acuerdo cuando la Cámara ya había dicho que para homologar solo se necesita la firma”, expresó la mediática durante la entrevista.

En ese sentido, remarcó que la decisión judicial contradice un fallo emitido en 2022, en el que se establecía que el juez no debía intervenir en el contenido del convenio firmado entre las partes.

Además, Luciana Salazar cuestionó la actuación del magistrado y afirmó que su postura habría cambiado después de que Martín Redrado lo recusara durante el proceso judicial. “Este juez viene siendo muy polémico desde que Redrado lo recusó”, señaló.

La modelo también recordó que el conflicto judicial incluyó una denuncia penal presentada por el economista por presunta extorsión. Según explicó, esa causa habría demorado el avance del proceso civil durante más de un año.

“Esa causa ya tuvo falta de mérito y está pedido el sobreseimiento”, aseguró. En ese marco, indicó que el expediente civil pudo reactivarse luego de que la Cámara ordenara levantar la suspensión del juicio.

Durante la entrevista, Salazar también habló de la relación personal que mantuvo con Redrado. Contó que el vínculo comenzó cuando ella era muy joven y destacó la diferencia de edad entre ambos.

“Yo era una chica muy joven que se enamoró de una persona mucho mayor”, expresó. Además, sostuvo que la relación estuvo atravesada por conflictos familiares, especialmente por el rechazo que —según afirmó— habrían manifestado los hijos del economista.

En ese contexto, la mediática aseguró que el nacimiento de Matilda también estuvo marcado por esas tensiones y definió el vínculo con Redrado como complejo. “Hubo mucha manipulación en la relación”, afirmó.

Salazar también reveló que durante la relación el economista le habría ocultado un problema de fertilidad, situación que —según relató— descubrió luego de realizarse estudios médicos.

Por otro lado, insistió en que el acuerdo firmado tenía como objetivo garantizar el bienestar de su hija y remarcó que Redrado cumplía con la cuota alimentaria hasta que comenzaron los conflictos públicos.

“Él firmó un compromiso con Matilda y tiene que cumplirlo”, sostuvo.

Luciana Salazar: “Estoy viviendo de mis ahorros y tengo deudas” en medio del conflicto con Redrado

La modelo aclaró además que el dinero no está destinado a ella, sino a cubrir los gastos de la niña. “Esa plata no es para mí. Son transferencias para el colegio, el alquiler y los gastos de mi hija”, explicó.

En ese sentido, insistió en que el reclamo no responde a un interés personal, sino al cumplimiento de un compromiso asumido en favor de la menor. “Esto no es por mí, es por la nena”, afirmó.

Durante la entrevista también aseguró que el enfrentamiento con Redrado habría tenido consecuencias en su carrera en los medios. Según contó, dejó de ser convocada por productoras y programas en los que antes participaba con frecuencia.

“Me están cerrando puertas en muchos lugares donde trabajaba”, sostuvo. Incluso señaló que algunos conductores le habrían dicho que no podían invitarla porque mantienen vínculos con el economista.

Por último, reveló que actualmente vive de sus ahorros mientras continúa el proceso judicial. “Estoy viviendo de mis ahorros y tengo deudas”, concluyó.

A pesar del conflicto, Salazar reiteró que seguirá reclamando el cumplimiento del acuerdo firmado en favor de su hija: “Cuando alguien firma un compromiso con un niño, tiene que cumplirlo”.