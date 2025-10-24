Martín Seefeld reveló qué falta para que salga la película de «Los Simuladores»

Martín Seefeld, Diego Peretti, Federico D’Elía y Alejandro Fiore vienen anunciando desde hace años la llegada de la película de «Los Simuladores», algo que tiene a los fanáticos muy expectantes. Sin embargo, el largometraje basado en la serie creada y dirigida por Damián Szifrón aún no tiene fecha para su regreso.

Martín Seefeld sobre Los Simuladores: “Estamos destrabando los derechos”

Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa «Otro día perdido», Martín Seefeld explicó por qué se demora tanto la llegada de la película de «Los Simuladores», que iba estrenarse en 2025.

«¿Cuántas veces al año te dicen cuándo vuelven, cuándo hacen la película, cuándo hacen la serie?», le preguntó el conductor y el actor respondió: «No depende de mí. Con mucha alegría te digo que me lo preguntan todos los días. Estamos en eso».

«¿Es plata Martín? Si es plata, nosotros la tenemos», le dijo Pergolini, pero Seefeld explicó que «la verdad es que se produjo una situación de conflicto con la plataforma, pero por una cuestión de que la plataforma no la podía hacer, entonces destrabando los derechos, vos sabés de eso más que nadie, y de ahí, con esa libertad de acción seguramente vamos a encarar un camino».

Al ser consultado sobre si prefiere hacer ocho capítulos o una película, Seefeld respondió que quiere hacer la película.

«Los Simuladores» es una serie que estuvo al aire entre los años 2002 y 2004, aunque se repitió en varias oportunidades en televisión y también se pudo ver en plataformas. Es un clásico de la televisión argentina y al día de hoy los fanáticos siguen pidiendo por su regreso.