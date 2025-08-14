Martina Pereyra contó lo que pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela en Gran Hermano 

Martina Pereyra protagonizó un insólito momento en su paso por Gran Hermano que por aquel entonces generó mucha polémica en el exterior. La joven saludó en varias oportunidades a su amada abuela, quien había fallecido mientras ella se encontraba en el reality y nunca se enteró de esto hasta que fue eliminada.

Qué le dijo Martina a su familia tras enterarse de la muerte de su abuela

Lo cierto es que por primera vez la ex participante del reality se refirió a ese episodio que había generado mucha polémica en los televidentes sobre si debían contarle o no de esa triste noticia y la decisión que había tomado en su momento la familia en no comunicarle nada al respecto para que no le afecte en el juego y quiera salir de la famosa casa.

“Falleció mi abuela cuando yo estaba en Gran Hermano. Cuando salí, me lo contaron el primer día, literal. Yo salí el domingo y el lunes tenía El Debate, entonces, vino familia y me lo contó. Después vino el psicólogo”, dijo la modelo en el ciclo Posta Podcast conducido por Mateo Guasconi.

Y sobre aquella triste noticia de la partida de su abuela, reconoció: “Me enteré de que acá, afuera, había sido un revuelo. Juzgaron mucho a mi familia por no habérmelo contado”.

“Esto nunca lo dije, pero le agradezco a mi familia no haberme sacado de ahí. Yo no podía solucionar nada. No fue que mi abuela estaba internada y yo podía acompañar en el proceso. Había fallecido”, agregó.

“No fui al funeral, ni nada, pero me quedo con el recuerdo de todo lo lindo y saber que estuvo en la tribuna de Gran Hermano. Ella estaba re orgullosa», recordó Martina Pereyra.

Y cerró bancando la decisión de sus padres de no decirle nada de la muerte de su abuela en ese entonces: «Yo no le había contado que entraba porque no le gustaba el formato básicamente y no quería que esté nerviosa los días antes que me aislaba antes de entrar. Desde que salí del reality eso fue lo más loco y que se haya hecho conocido el tema y de que hablar en los programas”.

Ángel de Brito estalló contra Martina Pereyra y explicó por qué no irá a LAM

Ángel de Brito estalló contra Martina Pereyra, exparticipante de Gran Hermano, y explicó por qué no irá a LAM (América TV). Martina abandonó la casa más famosa del país el domingo 13 de abril, pero no pasará por el programa conducido por Ángel de Brito como suelen hacer otros eliminados.

El conductor hizo referencia al tema en Ángel Responde (Bondi): «la otra boluda, la que se fue última, que dice ‘yo no voy a ir a LAM’. No te invitamos, querida. Nunca nadie te invitó«, lanzó contra Martina.

Y sentenció filoso: «Que no se preocupe. No tenemos nada de qué hablar, si era un embole. Lo único que queríamos saber era lo de la abuela y ella no quiere. La entiendo obviamente, pero era el único tema».