Maru Botana rompió el silencio sobre su reencuentro con Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

La pastelera Maru Botana habló por primera vez sobre su reencuentro cara a cara con Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, luego de años de distanciamiento y versiones cruzadas que las mantuvieron enfrentadas.

Cabe recordar que la actual conductora de Sálvese quien pueda había asegurado en distintas oportunidades que Maru Botana fue la responsable de su desvinculación de un programa de televisión años atrás. Sin embargo, en diálogo con un móvil de Intrusos (América TV), la cocinera desestimó cualquier conflicto actual y aclaró que estaba al tanto de que Latorre formaba parte del ciclo.

El cara a cara en MasterChef Celebrity: Maru Botana habló de Yanina Latorre

“Sabía que estaba, pero nosotros estamos como jurados, venimos a evaluar los platos y está todo bien. Además, estoy en Telefe”, explicó Botana, bajando el tono a la polémica.

En esa línea, remarcó su postura personal frente a los conflictos: “Soy cero conflictiva, nunca busco el enfrentamiento. Siempre voy para adelante, me gusta evolucionar”.

Consultada por Karina Iavícoli sobre la posibilidad de una reconciliación, Maru fue tajante pero sincera: “Si vos conocés a Yanina, sabrás que no”, aunque aclaró que el cruce se dio en un clima de total calma. “Fue en pura paz”, aseguró.

“A mí no me gusta la venganza ni la mentira, sobre todo cuando se falta a la verdad. Pero ya está, hay que dar vuelta la página”, reflexionó al referirse a las declaraciones pasadas de Latorre.

Por último, Maru Botana destacó que las grabaciones del reality se desarrollaron en un marco de convivencia, con respeto y buena predisposición entre todos los participantes.