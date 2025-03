Yanina Latorre, furiosa con Maru Botana: «No estás en la tele porque no te quieren»

Maru Botana recordó su pelea con Yanina Latorre durante una entrevista y a la panelista de LAM le cayeron muy mal sus dichos porque consideró que inventó muchas cosas con el solo propósito de dejarla mal parada.

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana sin piedad

«La mitómana de Maru Botana que sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio. Como diría More (Rial), que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿Lapegüe miente, ¿Coco miente? Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportás», comenzó Yanina Latorre, desde sus historias de Instagram.

«Poner cara de pelotuda, vestirte de Heide, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente. No estás en la tele porque no te quieren. No mentí en nada, cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas», siguió.

Latorre le dedicó varios posteos y hasta aclaró que iba a dejar de lado la «novela turca» de Wanda Nara y Mauro Icardi para dedicarse a responderle a Maru: «No tiene amigas, sus compañeras de colegio y de facultad la odian. Tengo miles de mensajes de gente que me escribe sobre ella. Ni hablar, ex empleados, pero ese es otro tema. Maru basurita, jamás fui a tu casa con un novio rugbier. Te conocí en la UB, en primer año. Eras la hermana mala del amigo de mi novio rugbier».

«El tema es que yo voy de frente y vos sos zorra, por algo me evitás, cruzás de vereda cuando me ves. ¿Y ahora decís que te bajaste de un programa por mí?, ¿Cuándo te amenacé?, ¿vos te creés que si empezás un programa te voy a hacer algo? Dios, Maru Botana, autocrítica, no existís. Yo no soy como vos, soy honesta y buena mina, ni falsa ni zorra, no mientas sobre mí. A veces es mejor asumir cuando te mandaste una cagada, hoy dejo la novela turca, no voy a permitir que Maru Botana a cara lavada con el vestidito de flores mienta sobre mí», concluyo Yanina Latorre.