MasterChef Celebrity: Karina Mazzocco sufrió un inesperado revés y otros cinco famosos quedaron en riesgo

La cocina de MasterChef Celebrity 2026 volvió a encenderse este miércoles 4 de noviembre con una prueba que sorprendió a los participantes y dejó un resultado inesperado. En el programa conducido por Wanda Nara, diez famosos se enfrentaron a un desafío de cocción a la sal, pero solo cuatro consiguieron subir al balcón.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue Karina Mazzocco, quien comenzó la competencia con importantes ventajas gracias a una medalla obtenida anteriormente. Sin embargo, no consiguió ubicarse entre los mejores y recibió por primera vez el delantal gris.

La jornada marcó el comienzo de la sexta semana de competencia, después de la emotiva eliminación de Diego Ramos en la gala del martes.

MasterChef Celebrity: el desafío inspirado en las Salinas Grandes que complicó a los famosos

El programa estuvo ambientado en el norte argentino y tomó como inspiración las Salinas Grandes de Jujuy.

Los participantes debían preparar una proteína cocida a la sal, una técnica que consiste en cubrir completamente el alimento con una mezcla de sal y claras de huevo antes de llevarlo al horno.

Además, cada preparación debía incluir una guarnición y una salsa que acompañaran el plato principal.

La consigna generó dudas entre varios famosos, que no estaban familiarizados con el procedimiento. Para sumar dificultad, debían trasladar la sal hasta sus estaciones de trabajo utilizando baldes.

En esta oportunidad, Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen estuvieron a cargo de evaluar los platos, con Dolli en reemplazo de Germán Martitegui.

Karina Mazzocco tuvo ventajas, pero terminó con delantal gris

Uno de los momentos más llamativos de la noche tuvo como protagonista a Karina Mazzocco.

Gracias a la medalla que había conseguido previamente, la conductora pudo acceder a dos beneficios importantes: ocupar una de las estaciones delanteras, desplazando a Nazareno Casero, y utilizar uno de los hornos empotrados.

También tuvo la posibilidad de elegir a otros tres compañeros para que disfrutaran de esa ventaja.

Los seleccionados fueron Campi, Marta Fort y Luck Ra.

Sin embargo, los beneficios no alcanzaron para garantizarle un lugar entre los mejores. Tras la evaluación del jurado, Mazzocco recibió su primer delantal gris de la temporada.

El resultado sorprendió porque la conductora había comenzado la noche en una posición favorable, pero terminó obligada a buscar una nueva oportunidad para evitar la eliminación.

Quiénes subieron al balcón y quiénes quedaron en riesgo en MasterChef Celebrity

Después de una prueba exigente, el jurado definió cuáles habían sido las preparaciones más destacadas.

Los cuatro participantes que consiguieron avanzar a la gala de beneficios fueron:

Campi

Sebastián Presta

Marta Fort

Mike Amigorena

En cambio, seis famosos recibieron el delantal gris y deberán participar de la instancia de última chance:

Karina Mazzocco

Julieta Poggio

Luck Ra

Nazareno Casero

Julieta Nair Calvo

Luciana Geuna

La próxima instancia será decisiva para estos participantes, que buscarán evitar llegar a una nueva gala de eliminación.

MasterChef Celebrity viene de una eliminación que emocionó a todos

El episodio del miércoles llegó después de una de las despedidas más emotivas de la temporada.

El martes 3 de noviembre, Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2026, luego de un desafío en el que los participantes debieron preparar ñoquis con una salsa a elección.

El actor presentó ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul. Aunque el jurado reconoció algunos aspectos positivos de su preparación, la salsa y ciertos detalles técnicos terminaron perjudicándolo.

En la definición quedó frente a Grego Rossello y Hernán “Mala Fama” Coronel, pero finalmente fue Ramos quien debió abandonar la competencia.

Su despedida estuvo marcada por el agradecimiento a sus compañeros y al jurado, y provocó una fuerte emoción entre los participantes.

Con esa eliminación, el reality continuó su recorrido con 19 famosos en competencia, en una temporada en la que cada desafío comienza a tener mayor peso.

Qué pasará ahora en MasterChef Celebrity

La nueva semana dejó un panorama abierto. Mientras cuatro participantes ya consiguieron avanzar a la gala de beneficios, los seis famosos que recibieron el delantal gris deberán demostrar sus habilidades en la instancia de última chance.

Karina Mazzocco será una de las participantes a seguir, especialmente después de perder la ventaja con la que había comenzado la jornada.

El desafío a la sal dejó en evidencia que incluso quienes llegan con beneficios pueden terminar comprometidos en una competencia donde la técnica, la creatividad y la ejecución resultan determinantes.