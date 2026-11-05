Rolando Figueroa anunció rebaja de impuestos y beneficios para familias y pymes en Neuquén

Figueroa presentó los beneficios impositivos durante una actividad oficial en San Martín de los Andes. Foto: Florencia Salto.

El Gobierno de Neuquén prepara una serie de modificaciones impositivas para 2027 que alcanzarán a familias, comercios, profesionales y pequeñas y medianas empresas. El gobernador Rolando Figueroa presentó el miércoles, en San Martín de los Andes, un paquete que incluye rebajas en Ingresos Brutos, descuentos para contribuyentes cumplidores y planes de pago para quienes mantienen deudas con la Provincia.

Los anuncios se realizaron durante una presentación de gestión y obras provinciales, en momentos en que la Legislatura comenzó a analizar los proyectos que definirán el esquema tributario del próximo año.

Uno de los principales cambios estará en Ingresos Brutos. Según informó el mandatario, más del 83% de las empresas quedará comprendido en una alícuota del 2%. La propuesta también contempla reducciones para actividades vinculadas con la hotelería, la gastronomía, los profesionales liberales y otros servicios.

Para las pequeñas y medianas empresas que hayan cumplido con sus obligaciones de Ingresos Brutos durante 2026, la Provincia prevé otorgar un crédito fiscal de hasta el 20%. El beneficio podrá utilizarse durante 2027 para cancelar impuestos provinciales, sin limitarse exclusivamente al tributo por el que se obtuvo.

En el caso de las familias, uno de los anuncios más importantes es la bonificación del 25% en el Impuesto Inmobiliario para quienes hayan mantenido sus obligaciones fiscales al día durante 2026. El nuevo porcentaje amplía el límite de descuento del 10% previsto en la normativa vigente.

El paquete incluye además una reducción de hasta el 50% del componente provincial del monotributo para las primeras cuatro categorías. También se contemplan exenciones del Impuesto de Sellos para préstamos personales y contratos de alquiler destinados a vivienda.

Otra de las medidas está dirigida a quienes mantienen deudas tributarias. El Gobierno anunció una moratoria de hasta 36 cuotas, que permitirá regularizar obligaciones provinciales con una condonación de hasta el 100% de intereses y multas no firmes, según las condiciones del régimen.

A esto se suma la suspensión de embargos para familias y pymes hasta el 30 de junio de 2027, una medida que busca facilitar la regularización de las deudas pendientes.

Moratoria y suspensión de embargos hasta junio de 2027

El plan de regularización anunciado por Figueroa estará dirigido tanto a familias como a pequeñas y medianas empresas. Permitirá financiar deudas en hasta 36 cuotas y contempla la condonación de hasta el 100% de los intereses y las multas que todavía no se encuentren firmes.

En paralelo, el Ejecutivo provincial suspenderá los embargos hasta el 30 de junio de 2027. Según explicó el gobernador, la medida busca otorgar más tiempo a los contribuyentes para ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

Los anuncios también incluyen exenciones del Impuesto de Sellos para préstamos personales y contratos de alquiler de viviendas. Con estos cambios, el Gobierno busca reducir los costos asociados al acceso al crédito y al alquiler.

Figueroa adelantó, además, que la Provincia continúa trabajando con el Gobierno nacional para avanzar hacia la eliminación completa de ese tributo. “Consideramos que lo vamos a lograr”, sostuvo.

Las medidas comenzarán a instrumentarse durante 2027, aunque la comunicación oficial todavía no precisa las fechas de puesta en marcha de cada beneficio ni todos los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes para acceder a ellos.







