Pampita, triste tras su separación de Martín Pepa: el dato que alimenta las esperanzas de una reconciliación

La nueva separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvió a sacudir al mundo del espectáculo. Después de que trascendiera que la pareja llevaría aproximadamente 15 días distanciada, se conocieron nuevos detalles sobre el estado de ánimo de la modelo y sus intenciones de recuperar la relación.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), donde aseguró que Pampita estaría triste por la ruptura y que, a diferencia del empresario, todavía tendría esperanzas de una reconciliación.

Según explicó la conductora, habría sido Martín Pepa quien decidió ponerle fin al noviazgo, luego de que reaparecieran los mismos problemas que ya habían provocado crisis anteriores: la distancia, las exigencias laborales y las dificultades para compartir tiempo juntos.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente esta nueva separación.

Cómo está Pampita tras separarse de Martín Pepa

Uno de los datos que más llamó la atención fue la situación emocional que estaría atravesando la conductora.

De acuerdo con la información que Yanina Latorre recibió de personas cercanas a la pareja, Pampita estaría angustiada por el distanciamiento y preferiría mantener la situación en privado, al menos mientras exista la posibilidad de recomponer el vínculo.

La modelo consideraría que los sentimientos entre ambos todavía están presentes y que la relación podría tener una nueva oportunidad.

La conductora de SQP aseguró que consultó a allegados de los dos protagonistas y que las versiones coincidían en que la separación se habría producido hace aproximadamente dos semanas.

Los planes de Pampita y Martín Pepa que quedaron en suspenso

Otro detalle surgió a partir de la información aportada por Pía Shaw, quien contó que había conversado con Pampita durante un evento solidario, menos de un mes antes de que trascendiera la ruptura.

En aquella oportunidad, la modelo se había mostrado entusiasmada porque Martín Pepa había terminado su temporada de polo en el exterior y se encontraba nuevamente en la Argentina.

Según relató la periodista, Pampita tenía organizadas vacaciones junto al empresario, que incluían viajes a Miami y Punta del Este.

La posibilidad de compartir el verano parecía representar una nueva etapa para la pareja, especialmente después de varios meses en los que debieron sostener el vínculo a distancia.

Sin embargo, los planes habrían quedado en suspenso tras la decisión de Pepa de terminar la relación.

Por qué se habrían separado nuevamente Pampita y Martín Pepa

Las dificultades para compatibilizar sus respectivas rutinas aparecen como uno de los principales motivos del distanciamiento.

Mientras Pampita desarrolla buena parte de su actividad profesional en la Argentina, Martín Pepa mantiene compromisos vinculados con el polo y pasa temporadas en el exterior.

Según la versión difundida por Yanina Latorre, también existirían diferencias en la manera de vivir la relación. La conductora atribuyó a personas del entorno del empresario cuestionamientos sobre la intensidad emocional de la modelo, aunque se trata de apreciaciones de terceros y no de declaraciones públicas de Pepa.

La distancia ya había sido un problema reconocido por Pampita durante el noviazgo. En mayo de 2025, durante una entrevista en LAM, la conductora explicó que no resultaba sencillo mantener una relación viviendo en países diferentes.

En ese momento contó que recurrían a las videollamadas para compartir actividades cotidianas, como comer o mirar una serie al mismo tiempo.

Una historia de amor marcada por separaciones y reconciliaciones

La relación entre Pampita y Martín Pepa comenzó en octubre de 2024, después de que ambos retomaran el contacto tras conocerse durante la adolescencia en La Pampa.

La historia tuvo un componente familiar importante: la madre del empresario mantenía un vínculo cercano con la modelo y habría sido una de las personas que impulsó el reencuentro.

Sin embargo, el romance atravesó distintas crisis.

En julio de 2025, la pareja protagonizó una primera separación que fue atribuida principalmente a la distancia geográfica. Tiempo después decidieron reconciliarse.

En mayo de 2026 volvieron a distanciarse brevemente. En aquella oportunidad, Pampita reconoció públicamente que las dificultades para sostener una relación a distancia habían influido en la decisión, aunque aclaró que la ruptura se había producido en buenos términos.

Pocos días después, alrededor del 13 de mayo, ambos retomaron el vínculo y volvieron a mostrarse juntos.

¿Hay posibilidades de una nueva reconciliación?

Por ahora, el futuro sentimental de Pampita y Martín Pepa sigue siendo una incógnita.

Las versiones difundidas en las últimas horas indican que la modelo todavía tendría expectativas de recuperar la relación, mientras que el empresario habría tomado la decisión de distanciarse.

El antecedente de otras reconciliaciones alimenta las especulaciones sobre una posible nueva oportunidad. Sin embargo, no existe una confirmación de que hayan retomado el vínculo ni declaraciones recientes de los protagonistas que permitan anticipar qué sucederá.

Mientras tanto, la información sobre el estado de ánimo de Pampita y los planes que tenían para el verano volvió a colocar su vida sentimental en el centro de la atención mediática.