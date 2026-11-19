El vitel toné es uno de los platos que nunca faltan en las mesas navideñas argentinas. Su combinación de carne tierna, salsa cremosa de atún y anchoas y el toque especial de las alcaparras lo convierte en un clásico que atraviesa generaciones.

De origen italiano, esta preparación llegó a la Argentina con la inmigración y se transformó en una de las recetas favoritas para las Fiestas. La ventaja es que puede prepararse con anticipación y servirse bien frío, algo ideal para las celebraciones de verano.

Vitel toné casero: ingredientes para la receta tradicional

Para la carne:

1 peceto de aproximadamente 1,2 kg.

1 cebolla.

1 zanahoria.

1 rama de apio.

1 hoja de laurel.

Sal y pimienta a gusto.

Agua, cantidad necesaria.

Para la salsa:

1 lata de atún al natural.

4 filetes de anchoas.

200 g de mayonesa.

1 cucharada de mostaza.

2 yemas de huevo duro.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharada de vinagre.

2 cucharadas de alcaparras.

Caldo de cocción frío, cantidad necesaria.

Cómo hacer vitel toné casero, paso a paso

1. Cocinar el peceto. Colocar la carne en una olla junto con la cebolla, la zanahoria, el apio, el laurel, la sal y la pimienta. Cubrir con agua y cocinar a fuego suave durante aproximadamente una hora y media, o hasta que esté tierna.

2. Dejar enfriar. Apagar el fuego y dejar que el peceto se enfríe dentro del caldo. Este paso ayuda a conservar su jugosidad.

3. Preparar la salsa. Procesar el atún, las anchoas, las yemas de huevo duro, la mayonesa, la mostaza, el limón, el vinagre y las alcaparras. Agregar un poco de caldo frío hasta obtener una crema suave.

4. Cortar la carne. Una vez fría, cortar el peceto en rodajas bien finitas y acomodarlas en una fuente.

5. Incorporar la salsa. Cubrir las rodajas con abundante salsa y distribuirla de manera uniforme.

6. Llevar a la heladera. Tapar la fuente y refrigerar durante al menos cuatro horas para que los sabores se integren.

7. Decorar y servir. Antes de llevar a la mesa, agregar alcaparras y, si se desea, huevo duro rallado o perejil fresco.

El secreto para que el vitel toné quede perfecto

Uno de los principales secretos está en dejar enfriar el peceto dentro del caldo de cocción. De esta manera, la carne conserva mejor su humedad y resulta más fácil cortarla en láminas finas.

Otro consejo es preparar el vitel toné el día anterior. El reposo en la heladera permite que la salsa y la carne integren sus sabores, logrando una preparación más sabrosa.

Para conservarlo correctamente, debe mantenerse refrigerado hasta el momento de servir.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, el vitel toné casero vuelve a convertirse en una de las mejores opciones para compartir en Navidad y Año Nuevo.