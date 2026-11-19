Uma Granata, la hija de Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani, sorprendió con una dolorosa confesión sobre su infancia y las consecuencias que tuvieron las peleas mediáticas de sus padres. A los 18 años, la joven habló por primera vez en profundidad sobre cómo vivió la separación y el impacto que le provocó descubrir los enfrentamientos públicos entre ambos.

Según informó PrimiciasYA, Uma estuvo como invitada en Los profesionales de siempre, el programa que conduce Florencia de la V por El Nueve. Allí recordó que tenía apenas tres o cuatro años cuando sus padres se separaron y que recién durante su adolescencia comenzó a comprender lo que había sucedido.

La dolorosa confesión de Uma Granata sobre Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

Durante la entrevista, Uma explicó que empezó a buscar información sobre sus padres en internet y encontró videos de las discusiones que habían protagonizado.

“Me daban ganas de investigar todo, las peleas, mi mamá en el Bailando, las jugadas de mi papá”, recordó.

Sin embargo, conocer aquellos episodios le provocó tristeza.

“En el momento me dolió, fue fuerte, pero lo pude hablar con mi mamá”, confesó.

La joven explicó que pudo conversar con Amalia Granata sobre lo que había sentido y que su madre le pidió disculpas por aquellas situaciones.

También reconoció que, con el tiempo, comprendió que se trataba de conflictos entre adultos que ella no podía controlar.

Uma Granata reveló cómo se reconcilió con su papá después de años de distancia

Otro de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Uma habló de su relación con el Ogro Fabbiani.

La joven contó que durante varios años estuvieron distanciados y que las discusiones dificultaban cualquier intento de acercamiento.

“Cuando hablábamos, había muchos choques, discutíamos bastante y no era nuestro momento”, explicó.

La situación comenzó a cambiar a principios de 2025, cuando padre e hija lograron reconstruir el vínculo.

“Por suerte, nos volvimos a unir. Ahora tenemos muy buena relación”, aseguró.

La reflexión de Uma Granata sobre los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi

A partir de su experiencia personal, Uma también se refirió a la exposición mediática que atraviesan los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La joven manifestó su preocupación por las posibles consecuencias emocionales de crecer en medio de conflictos familiares públicos.

“Influye en la salud mental después. No dudo que van a tener traumas”, expresó como opinión personal.

Además, mencionó la ansiedad social y las situaciones de bullying que pueden enfrentar los chicos cuando las disputas de sus padres se convierten en noticia.

Su testimonio puso el foco en las consecuencias que pueden tener los enfrentamientos mediáticos sobre los hijos, incluso muchos años después de que ocurren.

Actualmente, Uma estudia Periodismo Deportivo y juega al hockey, mientras comienza a desarrollar su propio camino en los medios.