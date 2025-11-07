Mauro Icardi: “Hay gente que fracasa sola”

Wanda Nara y Maxi López fueron entrevistados en conjunto y mostraron la buena relación que mantienen tras varios años de conflicto judicial por la división de bienes.

Se rieron, hicieron chistes y hasta se reprocharon cosas del pasado, pero en todo momento destacaron lo bien que se llevan ahora y lo contentos que están porque eso ocurra.

Icardi publicó un mensaje para Wanda y Maxi, y la China Suárez reaccionó con ternura

Desde Turquía, Mauro Icardi está muy atento a todo lo que sucede en la Argentina. Luego de que saliera al aire la entrevista, el jugador del Galatasaray publicó un posteo con una foto suya riéndose y con un mensaje dedicado a Wanda y Maxi.

“Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos”, escribió Icardi, y luego sumó: “No olviden, hay gente que fracasa sola, pero igual quieren dirigir tu camino”.

La China Suárez hizo algo similar. Eligió la misma foto de Icardi sonriendo y le pidió que nunca dejara de estar así de feliz: “Reíte así toda la vida, mi amor».