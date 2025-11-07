Franco Colapinto compartió un video con una canción de Wanda Nara y un guiño a la China Suárez

El joven piloto argentino Franco Colapinto, de 22 años, volvió a generar revuelo en redes sociales tras publicar un video montando a caballo. Pero la simple escena de ocio rápidamente se convirtió en tema de conversación por varios detalles que suman para la especulación.

Antes de celebrar el anuncio de que forma parte del equipo Alpine de Fórmula 1 para el 2026, en su cuenta de Instagram, Colapinto compartió imágenes de su recorrido ecuestre en Brasil, acompañadas por la canción O bicho vai pegar interpretada por Wanda Nara.

Además, incluyó en el post un mensaje compuesto por una repetición de “4343434343”, claramente aludiendo a su número de carrera: el 43, que la China Suárez se tatuó en su cuerpo cuando tuvo un breve coqueteo con él, antes de formalizar su vínculo con Mauro Icardi.

Por qué Franco Colapinto borró la canción de Wanda Nara de su video viral

Horas más tarde, ante la repercusión masiva de la publicación, el piloto modificó el post eliminando el sonido original. La canción elegida pertenece a Wanda Nara y la coincidencia de que Colapinto use ese tema musical, justo en un momento de alta exposición pública, hizo que la publicación se comentara más allá de lo estrictamente deportivo.

El post llega en un contexto donde Colapinto ya había sido vinculado públicamente con China Suárez. En 2024, tras haber sido vistos juntos en Madrid, la actriz se tatuó el número 43 en su cadera -el mismo que Colapinto utiliza-, encendiendo rumores de relación.

Además, el hecho de que el video incluya montaje ecuestre (como también reciente actividad de Suárez en redes con un caballo) avivó las interpretaciones de que habría un “mensaje” simbólico o indirecta entre ellos.