Wanda Nara prefería que Mauro Icardi esté con una modelo antes que meterse con la China Suárez 

Wanda Nara volvió a ser el centro de atención tras realizar explosivas declaraciones sobre su separación de Mauro Icardi y su relación con Eugenia “La China” Suárez. En una entrevista telefónica con Pepe Ochoa, la empresaria y conductora habló sin filtros sobre sus sentimientos y las tensiones que aún persisten en su vínculo con el futbolista, especialmente en lo que respecta a sus hijas y a las decisiones que podrían afectarlas.

Wanda Nara sobre la relación entre Mauro y la China: “Me jodería más el ego que esté con una modelo de Victoria’s Secret”

Consultada sobre si le molestaba que Icardi estuviera con La China Suárez, Wanda sorprendió con su respuesta: “Como mujer, si me preguntas ‘¿te molesta que esté con la China?’ Me molesta más que esté con una modelo de Victoria’s Secret que a Mauro le da el target. Quizá me jodería más el ego a que esté con una modelo a que esté con una madre como yo, con cesárea. Me da lo mismo si está con ella”.

🔥 NUEVOS AUDIOS de Wanda Nara contra Mauro Icardi



Sin embargo, el foco de su preocupación no está solo en las elecciones amorosas de su ex. Wanda expresó un temor mucho más profundo: que Icardi intente llevarse a sus hijas, Isabella y Francesca, a Turquía, donde él reside actualmente por su carrera futbolística.

La conductora también apuntó contra el comportamiento de Icardi hacia sus hijas. «Si Elián o el flaco que sea le hace la guerra a la madre de sus hijas. ¿Vos te pensás que yo estaría con Elián si no le pasara a Tamara la cuota alimentaria? Si Elián cada vez que habla con Jamaica la hace sentir para el orto, como hace Mauro, que se burla y basurea a sus hijas adelante de sus nuevas hijastras y de la mujer que se metió en su vida”, disparó Wanda, haciendo referencia a las actitudes que, según ella, el futbolista tiene con las niñas en presencia de su nueva pareja y sus hijastras.

En medio de esta batalla personal, Wanda también mencionó un dato sobre sí misma: “En la pericia psicológica salió que yo naturalizo las situaciones de violencia”.