Mauro Szeta tendrá su programa en América TV: cuándo y de qué se trata 

Mauro Szeta estará a cargo de una emisión especial en América TV que se transmitirá el fin de semana. Luego de que el periodista se cambiara de canal bajo la promesa de que tendría un programa propio, saldrá con un informativo acerca de uno de los casos que más han marcado a la Argentina.

Mauro Szeta hará «Los salvajes» en América

De esta manera, llega «Los Salvajes» el sábado 13 de septiembre a las 22 horas donde emitirán un informe especial sobre «María Soledad: el crimen que hizo caer un feudo».

El caso de María Soledad Morales fue un femicidio emblemático que conmocionó a Argentina en 1990. Una joven estudiante de 17 años, fue brutalmente asesinada en la ciudad de Catamarca el 8 de septiembre de 1990, tras haber asistido a una fiesta organizada por un grupo de jóvenes ligados a figuras políticas influyentes. Luego, el cuerpo fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada.

¿Cómo es la grilla semanal de América TV?

América TV anunció su nueva grilla tras confirmarse la incorporación de Polémica en el bar al prime time en su regreso a la televisión.

Luego de que decidiera sumar al programa a su canal habitual, y no a A24 como se había dicho en un principio, revelaron cómo quedará la programación nocturna.

De esta manera, a partir del lunes 22 de septiembre esta será la trasmisión, según informó Ángel de Brito:

19 hs: SQP (con Yanina Latorre)

20 hs: LAM (con Ángel de Brito)

22 hs: Polémica en el bar (con Mariano Iúdica, Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo y Diego Recalde)

23 hs: Trato Hecho (con Santi Maratea)