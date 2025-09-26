En las últimas horas, las redes sociales se alborotaron por los misteriosos mensajes que aparecieron en las calles de Buenos Aires. Afiches con los nombres de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio y publicaciones en las redes oficiales de Soda Stereo, generaron un sinfín de teorías y especulaciones sobre qué está pasando.

¿Me verás volver?: Las misteriosas señales sobre la posible vuelta de Soda Stereo

En las últimas horas los fans de Soda Stereo se volvieron a ilusionar, a la espera de un anuncio que todavía no se sabe bien cuál es. Sucede que aparecieron múltiples señales: se reactivó el sitio oficial con un video misterioso, las redes del grupo suben imágenes de jóvenes ingresando a un estadio con remeras de la banda y la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con los nombres de Gustavo, Charly y Zeta.

Carteles en blanco y negro referenciando al trío que hizo historia en la música argentina, aparecieron por las calles, sorprendiendo a propios y extraños. Y para quienes más especulan, se dice que esto coincide con algo que Zeta Bosio comentó en una entrevista a la revista Rolling Stone meses atrás: “Hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”.

El pasado fin de semana, la web oficial de Soda Stereo amaneció con el video de una señal de interferencia. Para algunos, un guiño a “Sobredosis de TV”; para otros, a la presentación del primer disco de Soda en el teatro Astros, hace 40 años.

Además, las redes subieron videos de fans ingresando a un estadio y fragmentos de shows. Aunque no se sabe de qué trata el anuncio, se especula con una gira regreso. La última vez que se juntaron Charly Alberti y Zeta Bossio, fue en el tour «Gracias totales», en el año 2020. ¿Se viene una nueva gira?