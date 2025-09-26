¿Me verás volver?: Las misteriosas señales sobre la posible vuelta de Soda Stereo
Carteles en las calles de Buenos Aires, publicaciones en las redes sociales oficiales y miles de fanáticos ilusionados.¿Vuelven?
En las últimas horas, las redes sociales se alborotaron por los misteriosos mensajes que aparecieron en las calles de Buenos Aires. Afiches con los nombres de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio y publicaciones en las redes oficiales de Soda Stereo, generaron un sinfín de teorías y especulaciones sobre qué está pasando.
En las últimas horas los fans de Soda Stereo se volvieron a ilusionar, a la espera de un anuncio que todavía no se sabe bien cuál es. Sucede que aparecieron múltiples señales: se reactivó el sitio oficial con un video misterioso, las redes del grupo suben imágenes de jóvenes ingresando a un estadio con remeras de la banda y la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con los nombres de Gustavo, Charly y Zeta.
Carteles en blanco y negro referenciando al trío que hizo historia en la música argentina, aparecieron por las calles, sorprendiendo a propios y extraños. Y para quienes más especulan, se dice que esto coincide con algo que Zeta Bosio comentó en una entrevista a la revista Rolling Stone meses atrás: “Hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”.
El pasado fin de semana, la web oficial de Soda Stereo amaneció con el video de una señal de interferencia. Para algunos, un guiño a “Sobredosis de TV”; para otros, a la presentación del primer disco de Soda en el teatro Astros, hace 40 años.
Además, las redes subieron videos de fans ingresando a un estadio y fragmentos de shows. Aunque no se sabe de qué trata el anuncio, se especula con una gira regreso. La última vez que se juntaron Charly Alberti y Zeta Bossio, fue en el tour «Gracias totales», en el año 2020. ¿Se viene una nueva gira?
