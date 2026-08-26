«Mi ángel a mi lado»: la conmovedora despedida de Miley Cyrus a su madrina Dolly Parton

El impacto por el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años sigue generando olas de conmoción en la escena musical internacional. Luego de que el gobierno norteamericano ordenara bajar las banderas a media asta en señal de luto, se conoció la palabra más esperada: la de Miley Cyrus, ahijada artística y personal de la diva del country.

A través de un desgarrador mensaje en sus redes sociales, la joven artista expresó la devastación de perder a quien consideraba una guía espiritual y musical, marcando el inicio de un duelo que une a fanáticos de distintas generaciones en todo el mundo.

«La sensación de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que se siente correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y se quedarán ahí: detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones», expresó la cantante para abrir su despedida.

La última charla: música, metamorfosis y la promesa de no rendirse

Lejos de los flashes de la industria, Miley reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con la leyenda de la música popular durante sus últimos días de vida: «Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, escribiera una canción al respecto, y luego continuara y fuera fuerte».

Confirmó que una de sus últimas charlas estuvo enfocada en el proceso de «la música y la metamorfosis». «Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido», afirmó al recordar el vínculo que las unió dentro y fuera de los escenarios.

Un dolor compartido en la escena global

El lazo entre ambas artistas trascendió el formato familiar para convertirse en un ícono de la cultura pop. Además de interpretar juntas clásicos como Jolene, la complicidad entre la reina del country y la estrella pop sirvió para conectar la tradición musical estadounidense con las nuevas audiencias.

«Mi corazón se rompe por el mundo, su familia y amigos que la extrañarán profundamente. Estamos juntos en esta pérdida y la veremos en todas las cosas más hermosas», concluyó la artista, sellando su compromiso de mantener vivo el recuerdo de su mentora.