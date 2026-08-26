«Eran 70 millones de dólares y solo le daban 5.000»: la millonaria auditoría que desató la guerra entre Tini Stoessel y su padre

Un escándalo financiero y familiar sacude el mundo del espectáculo. Tini Stoessel abrió una profunda auditoría sobre su patrimonio tras alejarse profesionalmente de su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, y descubrió que no tiene acceso ni control sobre la fortuna que generó en 15 años de carrera internacional.

La cantante, que fue representada por su padre desde sus inicios siendo menor de edad en el fenómeno Violetta, decidió cortar el vínculo laboral hace tres meses. La investigación contable posterior reveló una cifra astronómica: su patrimonio estimado alcanza los 70 millones de dólares, pero la artista no figura como socia ni cuenta con autorización bancaria para operar las compañías que administran sus ingresos.

La casa en Estados Unidos y la tarjeta con tope: las chispas que hicieron estallar la auditoría sobre el papá de Tini

El detonante del quiebre entre padre e hija se aceleró por tensiones vinculadas a sus proyectos personales y de pareja junto al futbolista Rodrigo De Paul:

La negativa por la propiedad: ante la proximidad de su casamiento con el jugador, Tini manifestó la intención de comprar una residencia en Estados Unidos para instalarse cerca de su pareja. Su padre se negó rotundamente a liberar los fondos bajo el argumento de que «ella ya tiene su casa en Buenos Aires».

ante la proximidad de su casamiento con el jugador, Tini manifestó la intención de comprar una residencia en Estados Unidos para instalarse cerca de su pareja. Su padre se negó rotundamente a liberar los fondos bajo el argumento de que «ella ya tiene su casa en Buenos Aires». Límite mensual de gastos: trascendió que la artista internacional tenía fijado un tope rígido de 5.000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito administradas por su familia, restricción que derivó en un conflicto cuando intentó adquirir una cartera de 2.500 euros.

trascendió que la artista internacional tenía fijado un tope rígido de en sus tarjetas de crédito administradas por su familia, restricción que derivó en un conflicto cuando intentó adquirir una cartera de 2.500 euros. La brecha del tour FUTTTURA: la auditoría arrojó que solo en el último año su gira generó 43 millones de dólares, de los cuales Tini percibió únicamente 300 mil dólares.

QVT Management: la trama de las sociedades a nombre de su padre y su hermano

El análisis contable expuso que las ganancias producidas por acuerdos publicitarios, marcas globales y giras internacionales fueron canalizadas mediante firmas donde la artista no tiene participación accionaria:

Sociedades en el exterior: La firma QVT Management, con sede en Estados Unidos, figura a nombre de Alejandro Stoessel y de su hermano, Francisco Stoessel, siendo la encargada de facturar la pauta comercial de la imagen de Tini. Cuentas bloqueadas: Tini no posee acciones ni firma autorizada para operar las cuentas bancarias donde se depositan las regalías. Contratos futuros comprometidos: Los próximos acuerdos discográficos y los lanzamientos de sus futuros álbumes fueron negociados bajo la misma estructura societaria, por lo que las ganancias quedarían en manos de las empresas familiares.

La cantante evalúa los pasos legales a seguir mientras busca tomar el control definitivo de la masa de dinero producida a lo largo de su trayectoria.