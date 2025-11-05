Revelaron el motivo que desató la feroz pelea entre Candelaria y Juanita Tinelli 

En los últimos días trascendió que la relación entre Candelaria Tinelli y su hermana menor, Juanita, no estaría atravesando su mejor momento. Y ahora, en A la Tarde (América TV), se reveló cuál habría sido el verdadero origen de la tensión entre ellas.

Por qué se pelearon Cande y Juanita Tinelli: el particular motivo

«Por primera vez me pasan lo que habría sido el comienzo del conflicto entre Cande Tinelli y su hermana Juanita. Y el motivo tiene que ver con un animal, más precisamente un caballo», comenzó diciendo el periodista Santiago Sposato, dejando entrever que detrás del distanciamiento hay una historia cargada de emociones.

Según relató, Cande tenía un caballo llamado Brigitte, que falleció el año pasado. Hasta ese momento, todo parecía estar en armonía entre las hermanas. Sin embargo, algo cambió. «Ella tenía un caballo, que se llamaba Brigitte, que falleció el año pasado. Sí. Hasta ahí todo bien entre las hermanas. Pero ¿qué pasa? Para Juanita, Cande siempre fue la preferida de papá. Y me cuentan que le cayó muy mal que este año Marcelo le mandó a comprar a Cande otro caballo. Se lo compró a Florencia, la exmujer de Juan Sebastián Verón, que se dedica al mundo equino», contó Sposato.

La revelación sorprendió a la conductora Karina Mazzocco, quien no dudó en preguntar: «¿Cuánto puede costar un caballo?». A lo que el panelista respondió sin vueltass: «Alrededor de 50 mil dólares».

Y el periodista agregó una frase que resume el trasfondo emocional del conflicto: «Juanita se sintió un poco celosa».

Qué dijo Cande Tinelli sobre la dura interna familiar

Candelaria Tinelli decidió hablar públicamente por primera vez sobre el complejo momento que atraviesa su familia, luego de que su hermana Juanita Tinelli presentara una denuncia por presuntas amenazas, acompañada por sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles.

La cantante y empresaria fue entrevistada por el periodista Gustavo Descalzi en Uruguay. Aunque intentó ser cautelosa y no entrar en detalles, no evitó referirse a la situación que mantiene en alerta al entorno familiar, especialmente por la casa de Punta del Este, un lugar con fuerte carga emocional para ella.

«Estoy negada a despedirme. Capaz que vengo el fin de semana. Todo muy lindo. Hicimos una ceremonia, una última cena. Más allá del reality, voy a venir de nuevo», expresó en la charla con A la Tarde (América TV), dejando en claro que no quiere soltar ese espacio tan significativo.

Sobre el vínculo con su hermana, fue sincera: «No hablé con Juani. Creo que papá ha tenido alguna que otra charla, pero está difícil el tema. La denuncia va a ser ratificada», dijo. Y remarcó que, aunque fue Juanita quien formalizó la denuncia, el hecho involucra a toda la familia: «La amenaza fue para todos. No quiero tocar tanto el tema, pero tampoco quiero ser mala onda. Fueron días movidos».