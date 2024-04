Migue Granados mostró chats privados con Alberto Samid luego de su cruce en Twitter

Esta semana, el influencer y empresario Migue Granados y el «rey de la carne» Alberto Samid tuvieron un fuerte cruce en Twitter cargado de insultos.

Todo comenzó cuando el ex diputado escribió un tuit sobre la marcha universitaria donde nombraba al dueño de Olga. «En este país hay lugar para todos. Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados.»

Granados no se quedó atrás y respondió contundente: «Escúchame sachet de semen devenido en lechuza lesbiana, a mi porfa no me nombres más. Saludos». Sin embargo, el cruce no terminó ahí.

El conductor de Olga subió una captura de pantalla donde mostraba que Samid venía meses dedicándole tuits donde pedía que lo invite a su programa. «Obsesionada estás» escribió Migue en el posteo.

La pelea siguió esta mañana cuando Alberto subió una captura donde señalaba que su tuit había tenido más «me gustas» que el del influencer. «Soñé que ratiaba» escribió «el rey de la carne» parodiando el nombre del programa de Migue «Soñé que volaba».

Granados decidió contestarle mostrando una captura de pantalla que mostraba una conversación que tuvo con Samid. En la imagen se lee como el empresario le pide nuevamente ser invitado a su programa.

«Tenes que hacer nota conmigo, no te vas a arrepentir, tengo una historia de vida muy interesante» se lee decir al exdiputado. «En privado me querés, zoncito lindo» tuiteó junto con la imagen Granados.