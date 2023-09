Migue Granados reveló que cortó una parte de la entrevista a Lionel Messi: «Lo volamos»

Migue Granados reveló que cortó una parte de la entrevista a Lionel Messi. El conductor de Soñé que Volaba, el programa de Olga, contó que un momento de la charla finalmente no fue emitido y explicó los motivos.

“Hay una parte de la nota de Messi que no quedó. Yo le estaba preguntando qué le gustaba hacer, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, juguetes”, comenzó a relatar Migue en su programa.

Luego el conductor explicó que la conversación giró hacia el tema y agregó que tomaron la decisión de dejar ese fragmento afuera para no darle publicidad a la marca: “Yo empiezo a hablar de los juguetes y eso lo volamos, porque implica que al otro día explotan las acciones. No se habló del juguete”.

Lionel Messi había dado detalles inéditos de su vida privada, en una entrevista con Migue Granados en su programa de streaming, «Soñé que volaba», desde Estados Unidos.

En ella, el capitán argentino, entre otras cosas, había revelado que le gustaría volver a ser padre junto a su esposa Antonela Roccuzzo, había hablado de su rol en la casa y como se maneja en la intimidad con sus amigos.

Con Lionel Messi entre algodones, Inter Miami va por un nuevo título

Inter Miami juega este miércoles la final la US Open Cup ante Houston Dynamo. La titularidad de Lionel Messi está en duda. El rosarino llega a este partido decisivo con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

El partido se jugará desde las 21.30 y será transmitido por TyC Sports.