Miguel Habud: «Hago castings todos los meses»
El actor contó que mucha gente nueva no lo conoce y habló sobre las complicaciones que tienen los actores en la actualidad.
Miguel Habud fue entrevistado por Pablo Montagna para su programa Pasa Montagna, de Radio Rivadavia, y se refirió a la situación actual que atraviesan los actores.
Miguel Habud se sinceró sobre su carrera y el paso del tiempo: “Hay que aprender a conformarse”
«Mucha gente nueva en la industria no me conoce y tampoco se preocupa por saber cómo estoy», aseguró Habud, en la entrevista radial, donde reconoció que muchas personas lo reconocen ahora por la publicidad que hace junto a Graciela Alfano.
Si bien va teniendo propuestas en la actuación, sigue esforzándose como el primer día: «Hago muchos castings todos los meses».
«Los actores somos un cuello de botella, empezamos siendo actores de reparto, hasta llegar a ser protagonistas y después no queremos volver a bajar, pero la edad influye, yo hoy puedo actuar de padre o abuelo, hay que aprender a conformarse», aseguró Habud.
En los últimos años, el actor mantuvo una fuerte pelea con su exmujer, la cantante Valeria Lynch, pero afortunadamente pudo dejar ese tema atrás. Actualmente, también es coach ontológico.
Comentarios