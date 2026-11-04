Miley Cyrus sorprendió con una donación millonaria: así será el edificio que ayudará a 97 mujeres sin hogar

Miley Cyrus volvió a demostrar su compromiso con las causas sociales, esta vez con una iniciativa que combina solidaridad, arquitectura y diseño. La cantante estadounidense, junto a su madre Tish Cyrus-Purcell, realizó una donación de un millón de dólares para apoyar la construcción de un complejo de viviendas destinado a mujeres sin hogar en Los Ángeles.

Según informaron People y Architectural Digest, el aporte se realizó a través de la Miley Cyrus Foundation y será destinado a Rosa’s Place, un proyecto impulsado por la organización Downtown Women’s Center (DWC). El objetivo es ofrecer 97 viviendas permanentes a mujeres en situación de vulnerabilidad, incluidas sobrevivientes de violencia que necesitan reconstruir sus vidas.

Cómo será Rosa’s Place, el proyecto solidario de Miley Cyrus

El complejo estará ubicado en Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles que enfrenta desde hace décadas importantes problemas relacionados con la falta de vivienda.

A diferencia de los refugios temporales, Rosa’s Place fue concebido como un espacio de residencia permanente, donde las mujeres puedan encontrar estabilidad y acceder a servicios de acompañamiento.

El edificio tendrá siete pisos y 97 departamentos, además de espacios compartidos destinados a fomentar la convivencia y el bienestar.

Entre sus principales características se destacan:

Un patio interior ajardinado , pensado como lugar de encuentro y descanso.

, pensado como lugar de encuentro y descanso. Espacios comunitarios para realizar actividades y fortalecer vínculos.

para realizar actividades y fortalecer vínculos. Áreas de bienestar , destinadas a las residentes.

, destinadas a las residentes. Servicios de salud y acompañamiento social .

. Programas de capacitación laboral, orientados a favorecer la autonomía económica.

La propuesta busca que las residentes no solo tengan un techo, sino también herramientas para recuperar su independencia.

Miley Cyrus y su madre también participarán en el diseño de las viviendas

Uno de los aspectos más particulares de la iniciativa es que Miley Cyrus y su madre colaborarán en el diseño de los interiores.

Tish Cyrus-Purcell, vinculada al mundo del diseño y la producción, participará junto a su hija en la creación de ambientes cálidos y acogedores.

El proyecto arquitectónico está a cargo de KFA Architecture y Gensler, dos estudios que trabajan en una propuesta centrada en la luz natural, los espacios abiertos y la integración comunitaria.

La intención es evitar que el edificio tenga una apariencia institucional y lograr que cada departamento se sienta como un verdadero hogar.

Las obras están previstas para finalizar durante el otoño de 2027 en Estados Unidos, entre septiembre y diciembre de ese año.

El compromiso solidario de Miley Cyrus comenzó hace más de una década

La participación de Miley Cyrus en proyectos vinculados con personas sin hogar no es nueva.

En 2014, durante la entrega de los premios MTV Video Music Awards, la artista sorprendió al público cuando invitó a Jesse Helt, un joven que atravesaba una situación de falta de vivienda, a recibir uno de sus premios.

Aquel gesto permitió visibilizar las dificultades que enfrentaban miles de jóvenes estadounidenses y marcó un momento importante en su compromiso social.

Posteriormente, la cantante creó Happy Hippie Foundation, una organización enfocada en acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, incluidas personas de la comunidad LGBTQ+.

Con el tiempo, esa iniciativa pasó a formar parte de la Miley Cyrus Foundation, desde donde continúa impulsando proyectos solidarios.

Cuándo estarán listas las 97 viviendas de Rosa’s Place

La construcción del edificio comenzó antes del anuncio de la donación y alcanzó un importante avance durante 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Downtown Women’s Center, las primeras residentes podrían instalarse durante el segundo semestre de 2027, una vez finalizadas las obras.

El nuevo complejo permitirá ampliar significativamente la capacidad de alojamiento permanente de la organización.

Con esta iniciativa, Miley Cyrus y su madre buscan transformar una donación económica en hogares reales, donde mujeres que atravesaron situaciones difíciles puedan encontrar seguridad, acompañamiento y una nueva oportunidad.