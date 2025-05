Militta Bora: «Voy a hacer un documental contando el daño que me hicieron»

Militta Bora sorprendió en redes sociales al revelar que hace más de un año viene sintiéndose muy mal. Tras hacerse estudios médicos de todo tipo, determinó que su situación tenía vínculo con un «trabajo» que le hicieron para dañarla.

Militta Bora: «estoy viendo un Exorcista»

Si bien contó que actualmente cuenta con la ayuda de un sacerdote italiano, no logra superar la crisis y se siente cada vez peor. Radicada en Italia junto a su pareja, planea contar en detalle los pasos hacia su recuperación.

En diálogo con Noticias Argentinas, la cantante dijo: «Le verdad, estoy muy mal. No puedo creer lo que me hicieron hace un año. Estoy agonizando cada día. Nunca es un nuevo día, me destrozan el cuerpo, la cabeza, la autoridad, la dignidad, todos los caminos como persona y como joven mujer», contó a Noticias Argentinas.

Militta reveló que tienen intenciones de hacer un documental para contar todo lo que está viviendo: “Todos los días estoy vomitando, estoy viendo un Exorcista, otro día a un médico… Estoy haciendo un documental para hablar del daño que me hicieron y todo lo que sufrí, de cómo me arruinaron la vida, cómo estas cosas existen, cómo te pueden destruir, que esto existe”.

Para la artista se trata de “una enfermedad espiritual, tal como lo describe el Padre Gabriele Amorth en ‘El último gran Exorcista’”. En su documental, también hablará de “toda la tortura que viví, la locura siniestra de cómo te pueden hacer mierda, el daño espiritual hacia una persona es cortarle el derecho a la vida y a la dignidad”.

Al ser consultada sobre quién le podría haber hecho el «trabajo» que ella considera que le realizaron, aún no pudo determinarlo: «No sé, alguien que no conozco». Mientras que está encaminando su recuperación “haciendo todo bien, todo sano con espiritualidad”.