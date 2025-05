Militta Bora habló de su delicado problema de salud: «Me destruyeron como joven» 

La cantante Militta Bora sorprendió y preocupó a sus seguidores al compartir, a través de sus redes sociales, el delicado momento de salud que atraviesa, describiéndolo como un problema «grave, mortal y aparentemente irreversible».

En un desgarrador mensaje en sus historias de Instagram, la artista abrió su corazón y detalló el sufrimiento físico y psíquico que la aqueja desde hace un año y medio, asegurando que cree que su condición está relacionada con un «daño espiritual» o un «trabajo demoníaco».

Qué le pasó a Militta Bora que tuvo que recurrir a un exorcista

“Estoy con un problema de salud muy grave, mortal, aparentemente irreversible. Estoy resistiendo hace un año y medio. Desde lo médico, no tiene solución, de ninguna rama. Me inhabilita para vivir normalmente. Es agonizante, tanto física como psíquicamente”, expresó Bora en su mensaje. La cantante explicó que, a pesar de mantener una actitud positiva, hacer deporte y rezar, no encuentra alivio para su padecimiento, que la ha llevado a un estado de profundo sufrimiento.

🔴 EL DURO MOMENTO DE MILITTA BORA



💬 "Es peor que una tortura lo que me hicieron"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/rmDbr5UooI — América TV (@AmericaTV) May 20, 2025

En un pedido desesperado, Militta solicitó ayuda a sus seguidores, a quienes llamó «eternautas», pidiendo que se realicen “40 misas con la intención de curación, liberación y oración” en iglesias de todas las religiones. “Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados. Quiero volver a vivir libre de todo mal y sanar”, escribió, dejando en claro su esperanza de encontrar una solución.

La artista también reveló que ha recurrido a un exorcista, mencionando que “en cada país hay un exorcista asignado, gracias al Papa Francisco, porque hay que reconocer la obra del demonio”. Actualmente, Bora está trabajando con un “equipo de liberación” para enfrentar lo que describe como un daño espiritual. Sin embargo, en un tono de profunda angustia, confesó que, de no encontrar mejoría, contempla la posibilidad de someterse a una eutanasia: “Prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto y pueda ser feliz”.