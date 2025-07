Habló el exchofer de Mirtha Legrand tras iniciarle una demanda: «Se está preparando» 

Mirtha Legrand se encuentra determinando qué hará con respecto a su futuro en la televisión pero, mientras tanto, debe lidiar con la denuncia que le realizó su exchofer Marcelo Campos para recibir una remuneración por los años de trabajo antes de ser echado.

Qué dijo Marcelo Campos, el ex chofer de Mirtha Legrand tras iniciar la demanda

Desde que concluyó con su labor para la diva, el hombre ha decidido no dar demasiadas declaraciones a los medios. Es así que, en la última que brindó, había indicado su deseo de llegar a un acuerdo económico con Nacho Viale pero que, en caso de no conseguirlo, iba a ir a juicio. Y así fue.

Por esa razón, en diálogo con Intrusos (América TV), aseguró que «se está preparando una demanda. No sé si ya está presentada o no. Tengo que hablar con el abogado todavía, la estaba preparando hace dos días, se hace un escrito todo por mail. Hay que ver. Por ahora te puedo decir eso».

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre su posible retiro?

Mirtha Legrand rompió el silencio sobre los rumores de una despedida definitiva de la televisión, y reveló qué hay de cierto.

Esta información la brindó Adrián Pallares en Intrusos (América TV) cuando aseguró que «este año iba a ser el último de Mirtha en la televisión«.

«Está preparando todo para que sea su gran despedida, ya le habló con la gente más cercana y dijo que este año se retira oficialmente. De acá hasta que termine el programa fin de año irán haciendo cositas como para darle un cierre. Lo tiene decidido. Está bien y quiere cerrar el ciclo», indicó el conductor.

Sin embargo, la versión comenzó a generar revuelo en los medios y fue PrimiciasYa quien se comunicó con la diva para consultarle sobre su posible retiro.

Con mucha certeza, Mirtha Legrand no dudó en responder: «Desde hace años que digo que me retiro, pero sigo. Disfruto mucho hacer mi programa». Sobre si piensa o no retirarse en este año, aclaró: «Esta vez yo no hice ningún comentario».