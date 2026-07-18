Mirtha Legrand recibirá una histórica condecoración del rey Felipe VI de España: de qué se trata

A pocos meses de cumplir 100 años, Mirtha Legrand fue distinguida con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica por su extensa trayectoria y su aporte a los vínculos culturales entre Argentina y España. La ceremonia oficial de entrega se realizará en las próximas semanas.

A nueve meses de cumplir 100 años y mientras transita la temporada número 60 de sus históricos programas, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, la diva de la televisión argentina recibió una de las noticias más importantes de su carrera..

La conductora fue distinguida por la Corona española con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones civiles que otorga España a ciudadanos nacionales y extranjeros por su contribución al fortalecimiento de los vínculos con el país. La entrega oficial de la distinción, encabezada por el rey Felipe VI, fue reprogramada y se realizará en las próximas semanas.

Por qué Mirtha Legrand fue distinguida por España

La condecoración reconoce una trayectoria artística de más de ocho décadas en el cine y la televisión, además del papel que Mirtha Legrand desempeñó como una figura clave en el intercambio cultural entre Argentina y España.

Según destacó la prensa española, durante décadas la conductora abrió las puertas de sus programas a numerosas personalidades españolas, contribuyendo a difundir su cultura y su carrera en América Latina. Entre ellas se destacan Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Raphael, Julio Iglesias y José Luis Perales.

Qué es la Real Orden de Isabel la Católica

La Real Orden de Isabel la Católica fue creada en 1815 por el rey Fernando VII y distingue a personas que hayan realizado aportes extraordinarios en beneficio de España o que hayan fortalecido las relaciones de amistad y cooperación del país con la comunidad internacional.

El gran maestre de la orden es el rey de España y el grado que recibirá Mirtha Legrand es el de Cruz de Oficial, una de las categorías que integran esta histórica distinción.

La recordada anécdota con Rocío Jurado

Uno de los momentos más recordados de la relación entre Mirtha Legrand y las figuras españolas ocurrió con Rocío Jurado, quien visitó en varias oportunidades la mesa de la conductora.

En una de esas emisiones, la cantante interpretó a capela uno de sus grandes éxitos y protagonizó una escena que quedó entre los recuerdos más emblemáticos de la televisión argentina. Jurado siempre destacó el cariño que recibía del público argentino y la importancia que tuvieron las invitaciones de Mirtha para fortalecer ese vínculo cultural entre ambos países.

Un reconocimiento que se suma a otros homenajes internacionales

La distinción de la Corona española se suma a otros importantes reconocimientos internacionales obtenidos por la conductora. En 2022 recibió la Legión de Honor de Francia y ahora fue distinguida con una de las máximas condecoraciones civiles de España, un nuevo homenaje que reconoce una trayectoria única en la televisión iberoamericana.