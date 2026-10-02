Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand este sábado 3 de octubre: Juana Viale vuelve a reemplazarla

Juana Viale estará nuevamente al frente de “La Noche de Mirtha” este sábado 3 de octubre, mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose. La producción preparó una mesaza con figuras del periodismo, la economía y el espectáculo. El domingo también habrá invitados especiales en “Almorzando con Juana”.

Mirtha Legrand no regresará este fin de semana a la televisión y será nuevamente Juana Viale quien ocupe su lugar al frente de La Noche de Mirtha. La histórica conductora continúa recuperándose del cuadro de neumopatía que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei.

Según informó eltrece, señal que emite ambos ciclos, la producción ya definió las figuras que participarán de las mesazas de este fin de semana, mientras Juana Viale continúa al frente de los programas durante la recuperación de Mirtha Legrand.

Quiénes son los invitados de “La Noche de Mirtha” del sábado 3 de octubre

Este sábado, desde las 21.30, Juana recibirá a Luis Novaresio, Natasha Niebieskikwiat, Carlos Melconian y Barbie Simons.

La mesa tendrá un fuerte componente de actualidad. Luis Novaresio aportará su mirada sobre los principales temas políticos y sociales, mientras que Natasha Niebieskikwiat, periodista especializada en política exterior y asuntos internacionales, analizará el escenario internacional.

Otro de los invitados será Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, con quien seguramente habrá espacio para abordar la actualidad económica del país.

Completa la lista Barbie Simons, periodista y conductora especializada en espectáculos, con una extensa trayectoria en entrevistas a figuras nacionales e internacionales.

Quiénes estarán con Juana Viale el domingo 4 de octubre

Después de reemplazar a su abuela el sábado, Juana Viale regresará el domingo desde las 14 con “Almorzando con Juana” y una mesa mucho más vinculada al entretenimiento.

Los invitados serán Gladys Florimonte, Felipe Colombo, Cecilia De Bucourt y Juanchi Baleiron.

Además, la música tendrá un lugar especial con Juanchi Baleiron y Los Pericos, que serán protagonistas del cierre musical del programa.

Mirtha Legrand continuará alejada de la televisión

Será otro fin de semana particular para los históricos ciclos de eltrece. Mirtha continuará fuera de pantalla mientras completa su recuperación, por lo que su nieta volverá a asumir la conducción de La Noche de Mirtha.

Los últimos partes médicos informaron una evolución favorable de la neumopatía que motivó su internación. Sin embargo, por el momento no existe una fecha confirmada para su regreso a la televisión.

De esta manera, Juana Viale volverá a tener un fin de semana doble en eltrece, primero con la tradicional mesaza del sábado y luego con su programa habitual del domingo.