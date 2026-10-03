Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años: qué pasó y el fuerte descargo de la bailarina

Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada pusieron fin a su relación después de 16 años juntos. La bailarina confirmó que atravesaban una profunda crisis desde hacía tiempo, mientras surgieron versiones sobre una tercera persona que habría precipitado la ruptura.

Una de las parejas más conocidas del ambiente televisivo argentino llegó a su fin. Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada se separaron después de 16 años de relación, durante los cuales formaron una familia y fueron padres de Valentín.

Según informó revista Caras, la ruptura quedó expuesta después de que Ángel de Brito revelara en LAM detalles de la crisis. El conductor aseguró que habló personalmente con Prada y sostuvo que una supuesta infidelidad habría terminado de quebrar una relación que ya atravesaba dificultades.

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su separación del Chato Prada

Tras conocerse la noticia, Lourdes Sánchez se comunicó con Ángel de Brito y dio su propia versión sobre el final de la pareja.

La bailarina reconoció que el desgaste no era reciente y aseguró que desde hacía años intentaban recomponer la relación.

“No estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen”, expresó Lourdes en el mensaje que De Brito leyó al aire.

Luego fue todavía más contundente sobre lo que ocurría puertas adentro: “Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.

Sus palabras dejaron en claro que, desde su perspectiva, la separación fue consecuencia de un deterioro que llevaba tiempo y no de una crisis surgida en las últimas semanas.

La versión sobre una infidelidad que habría descubierto el Chato Prada

En LAM, Ángel de Brito aportó otra versión sobre el desencadenante de la ruptura.

El periodista aseguró que Lourdes estaría vinculada sentimentalmente con otro hombre desde hace algunos meses y sostuvo que Prada habría descubierto esa relación.

De Brito identificó al joven como Fran Liotta, de 27 años y oriundo de Corrientes, provincia en la que Lourdes desarrolla actualmente buena parte de sus actividades profesionales.

Sin embargo, Lourdes no confirmó públicamente esa supuesta relación ni la versión de una infidelidad. Al hablar sobre la separación, eligió hacer hincapié en el desgaste que atravesaba con Prada desde hacía años.

La charla de Ángel de Brito con el Chato Prada

De Brito también reveló que antes de contar la separación había conversado personalmente con El Chato Prada, con quien mantiene una relación cercana desde hace más de dos décadas.

El conductor aseguró que se encontró a almorzar con el productor y que lo vio muy afectado por la situación.

Además, señaló que los cambios laborales y personales de los últimos tiempos modificaron la dinámica familiar. Lourdes pasa buena parte de su tiempo en Corrientes por sus compromisos profesionales, mientras Prada permanece en Buenos Aires.

Una relación de 16 años que llegó a su fin

Lourdes Sánchez y El Chato Prada se conocieron en el ambiente de la televisión, en los años de Bailando por un sueño. La relación se consolidó con el paso del tiempo y juntos tuvieron a Valentín.

Durante los últimos años habían circulado en varias oportunidades rumores de crisis y separación, aunque ambos habían salido a desmentirlos.

Incluso habían llegado a comprometerse, aunque finalmente nunca concretaron el casamiento.

Ahora, después de 16 años juntos, la separación quedó confirmada. Mientras continúan apareciendo versiones sobre qué terminó de precipitar el final, Lourdes dejó en claro que el vínculo venía desgastándose desde mucho antes y que su principal preocupación en este momento pasa por su hijo.