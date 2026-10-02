Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su salud y qué dijeron sobre su recuperación

Por qué internaron a Mirtha Legrand, a sus 99 años.-

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora, de 99 años, continúa internada y los profesionales informaron que permanece en proceso de recuperación antes de poder retomar sus actividades habituales.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo seguimiento médico por la neumopatía que motivó su hospitalización. Este viernes 2 de octubre se conoció una nueva actualización oficial sobre su estado de salud, luego de los signos favorables registrados durante los últimos días.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en base al nuevo parte médico difundido por el centro asistencial, la conductora continúa con su proceso de recuperación y permanece acompañada por su familia mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El nuevo informe mantiene el tono alentador de las últimas comunicaciones oficiales. La conductora continúa recuperándose del cuadro respiratorio, aunque los médicos consideran necesario que permanezca bajo cuidados antes de retomar su rutina.

La decisión apunta a que Mirtha pueda completar adecuadamente su recuperación, especialmente teniendo en cuenta que tiene 99 años y que esta es su segunda internación en pocas semanas.

En los días anteriores, el Mater Dei había informado que la Chiqui se encontraba “muy bien” de la neumopatía que motivó su internación y en “franca mejoría”.

También había sido trasladada a una habitación común, donde permanece acompañada por sus familiares.

Mirtha Legrand continúa con su recuperación

Durante esta última etapa, la conductora completó el tratamiento con antibióticos indicado para combatir el cuadro respiratorio y comenzó a incrementar paulatinamente su actividad física con asistencia del equipo de Kinesiología.

El objetivo de los médicos es que pueda recuperar fuerzas antes de recibir el alta y volver a sus actividades habituales.

Por el momento, no se informó una fecha concreta para su salida del sanatorio ni para su regreso a la televisión.

Juana Viale seguirá reemplazando a Mirtha Legrand

Mientras Mirtha continúa internada, Juana Viale volverá a ocupar su lugar este sábado 3 de octubre en “La Noche de Mirtha”.

La nieta de la conductora también estará al frente de su programa habitual, Almorzando con Juana, el domingo, por lo que tendrá nuevamente un fin de semana doble en la pantalla de eltrece.

La decisión confirma que Mirtha no retomará todavía su actividad televisiva, pese a las ganas que tendría de regresar a su rutina.

Su vuelta dependerá de la evolución de los próximos días y, fundamentalmente, de la autorización de los profesionales que siguen su recuperación.

Cuándo podría recibir el alta Mirtha Legrand

El alta continúa siendo uno de los principales interrogantes. Si bien los últimos informes muestran una evolución favorable, el equipo médico mantiene una postura prudente y prioriza que complete su recuperación antes de regresar a su casa.

Mirtha está internada nuevamente desde el 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta de una hospitalización anterior.

Por ahora, las novedades siguen siendo alentadoras, aunque la conductora continuará bajo cuidados médicos y todavía deberá esperar para regresar a su histórica mesaza.