Morena Rial apuntó contra su ex, Facundo Ambrosioni: «Que se acuerde que siempre me pegó» 

Morena Rial habló sobre la situación legal en cuanto a la tenencia de su hijo mayor, Francesco, fruto de su relación con su ex pareja Facundo Ambrosioni y reveló que su papá, Jorge Rial es quien mantiene económicamente al menor.

Las declaraciones de Morena Rial contra su ex parea, Facundo Ambrosioni

“No perdí la tenencia de Francesco. El juez resolvió que el nene no se puede ir a vivir a Buenos Aires, es decir que el centro de vida quede dentro de Córdoba que es donde estamos viviendo”, inició Morena.

En este sentido, la joven hizo referencia directa a Facundo Abrosioni: “El año pasado, cuando el progenitor se lo quedó a la fuerza, la jueza había puesto la medida de que él se vuelva a Buenos Aires conmigo. Como yo no regresé, el centro de vida de Fran se quedó en Córdoba, ahí va al jardín y hace actividades del colegio, entre otras cosas”.

“Nadie perdió la tenencia ni nada. En cuanto a la otra mosquita muerta -Camila, pareja de Facundo-, porque es eso, una mosquita muerta, la mujer del progenitor, si tiene ganas de ser madre que se haga un chico”, continuó la influencer.

“Yo no estoy en contra de que cuide a mi hijo o lo quiera, porque cuando lo quería y lo hacía de corazón, estaba con la mejor, incluso fue a una ecografía mía -cuando estaba embarazada de Amadeo-. Ahora empezó a mear afuera del tarro y yo no soy ninguna pelot*da, ni voy a agachar la cabeza por ninguna gila”, volvió a señalar la hija de Jorge Rial.

Respecto a los comentarios que recibe en redes sociales, Morena respondió: “La mamá de Francesco y Amadeo soy yo, los parí, son mis hijos, no lo va a cambiar nadie, ni una chica pasajera, ni una novia. Las opiniones se las pueden pasar por donde más les guste, no me afectan los comentarios, pero salgo a hablar porque (…) Es fácil mantener a un nene cuando te pasan plata”.

Morena Rial reveló quien es el que mantiene a su hijo mayor

“Acá el que mantiene a Francesco es mi padre, mi familia, es todo lo que tengo para decir. El resto, se pueden ir todos bien a la mi*rda ellos. Que se acuerde -Ambrosioni- que siempre me pegó, que siempre violó todas las medidas. Que recuerde todo antes de hacerse el buen padre”, reveló la influencer.

Para concluir, la hija de Jorge Rial apuntó contra la familia de su ex pareja: “Si no amenazarían, estaría todo bien. Quieren hacerse famosos a costa de mi hijo que no es el sustento económico de nadie”.

Por Noticias Argentinas