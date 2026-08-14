Moria Casán habló de los rumores de distanciamiento con Lali Espósito: «No somos amigas»

La presentación de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix reunió a numerosas figuras en el teatro Lola Membrives, pero hubo una ausencia que no pasó inadvertida. Lali Espósito no estuvo entre los invitados y rápidamente comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre ambas artistas.

Consultada sobre el tema, «La One» decidió despejar cualquier especulación. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, aseguró que mantiene una buena relación con Lali, aunque dejó en claro que entre ellas no existe un vínculo de amistad.

Moria Casán explicó por qué Lali Espósito no estuvo en el evento

En declaraciones realizadas a distintos medios y canales de streaming, Casán comenzó por aclarar que ella no estuvo a cargo de confeccionar la lista de invitados para la presentación, sino que esa tarea quedó en manos de la producción.

“De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix”, respondió ante las consultas por la ausencia de la cantante.

Luego explicó cuál es el vínculo que las une: “No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor. Participó en un podcast mío, después me invitó a hacer algo con ella e hice todo lo que pude”.

Moria también descartó que el faltazo le haya generado malestar y aseguró que ni siquiera reparó en la ausencia de Espósito durante la presentación.

“Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso”, sostuvo.

“No somos amigas”: Moria aclaró cómo es su vínculo con Lali

Ante las versiones de un supuesto conflicto, la conductora fue contundente y negó cualquier distanciamiento.

“Ningún distanciamiento. No somos amigas, tengo la mejor. Simplemente ella también anda por el mundo ocupada”, explicó.

Casán recordó además que durante el Mundial mantuvo un breve intercambio amistoso con la cantante, otro dato con el que buscó dejar en claro que no existe ningún enfrentamiento entre ellas.

“Tengo la mejor, la mejor”, insistió.

Moria Casán y su particular postura sobre los invitados

La actriz también explicó que habitualmente prefiere no involucrarse demasiado en las listas de invitados de sus propios eventos y que incluso evita conocer de antemano quiénes estarán presentes.

“A mí no me gusta invitar a nadie en el sentido de cuando hay una presentación mía. Yo no haría debut en los teatros, incluso cuando vienen amigos míos, salvo que sepan, no quiero que me digan quiénes están”, señaló.

Finalmente, volvió a remarcar que la organización de la avant premiere estuvo fuera de sus manos: “La prensa que invitó es About Netflix, no sé siquiera quién invitó”.

De esta manera, Moria buscó cerrar las especulaciones alrededor del faltazo de Lali: negó un conflicto, aseguró que mantiene una buena relación con la cantante, pero marcó una diferencia clara al señalar que no son amigas.