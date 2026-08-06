Netflix sorprendió a los argentinos con un guiño a la Scaloneta en una película surcoreana: quién es «Emiliano Scaloni»

Una escena de la película surcoreana «Un comeback salvaje» llamó la atención de los fanáticos del fútbol argentino. Un personaje aparece hablando en español y se presenta como «Emiliano Scaloni», en un claro guiño al entrenador campeón del mundo Lionel Scaloni y a la histórica Scaloneta.

La influencia de la Selección Argentina sigue cruzando fronteras. Esta vez, el inesperado homenaje llegó desde Corea del Sur y rápidamente se volvió viral entre los espectadores argentinos de Netflix.

En la película «Un comeback salvaje» (Waildeu Ssing), una comedia musical que gira alrededor del regreso de un antiguo grupo de K-pop, uno de los personajes reaparece hablando en español y se presenta como «Emiliano Scaloni». La escena no pasó inadvertida y comenzó a multiplicarse en redes sociales por la evidente referencia al entrenador Lionel Scaloni y al fenómeno de la Scaloneta.

El inesperado guiño a la Scaloneta en Netflix

La secuencia dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para despertar la curiosidad de los fanáticos argentinos.

El personaje se presenta con el nombre «Emiliano Scaloni», habla en español y deja entrever un vínculo con Argentina, un detalle que muchos interpretaron como un homenaje al técnico que llevó al seleccionado nacional a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y que consolidó el apodo de «Scaloneta», convertido en un fenómeno cultural que trascendió el ámbito deportivo.

En las redes sociales, numerosos usuarios celebraron la referencia y destacaron cómo el impacto internacional del fútbol argentino continúa apareciendo en producciones de distintos países.

De qué trata «Un comeback salvaje»

La película surcoreana, estrenada recientemente en Netflix, sigue la historia de un grupo de K-pop que alcanzó la fama años atrás y que intenta volver a los escenarios después de un largo período alejado de la industria musical.

Con una mezcla de humor, música y nostalgia, la producción acompaña a sus protagonistas en el desafío de reconquistar al público mientras enfrentan los cambios que atravesó la industria del entretenimiento durante las últimas décadas.

Por qué la Scaloneta sigue siendo un fenómeno global

Desde la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se convirtió en un fenómeno que excedió lo futbolístico.

El término «Scaloneta», nacido como un apodo en redes sociales, terminó representando el estilo de conducción del entrenador, la identificación de los hinchas con el equipo y una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la Selección Argentina.

Ese reconocimiento internacional explica que, incluso en una producción surcoreana, aparezca una referencia que los espectadores argentinos identificaron de inmediato y que volvió a demostrar el alcance global que tuvo el ciclo encabezado por Scaloni.