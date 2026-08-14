River presentó su nueva camiseta alternativa: ¿Cuánto sale y dónde comprarla?
El Millonario oficializó su nueva indumentaria suplente que usará esta temporada. Conocé acá las diferentes versiones y mirá cómo podes adquirirla.
River presentó su nueva camiseta alternativa que utilizará esta temporada. En medio de una crisis deportiva sin precedentes, donde acumula 6 derrotas consecutivas por torneos de AFA, el Millonario oficializó su nueva indumentaria.
A través de sus redes sociales, River reveló su nueva piel que estrenará el próximo domingo en el Monumental ante Argentinos Juniors. El diseño es un homenaje a la equipación utilizada entre 1909 y 1931: tiene bastones verticales rojos y blancos con finas líneas negras que la convierten en tricolor.
Además, en la parte posterior del cuello se destaca la fecha de fundación del club, el 25 de mayo de 1901, junto a la palabra «Grandeza», lema del Millonario. La indumentaria completa incluye shorts blancos y medias rojas.
Los modelos de la presentación fueron Nicolás Otamendi, Anibal Moreno, Lucas Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas, Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Rafael Santos Borré del plantel masculino mientras que Carolina Ceniza y Paloma Fagiano fueron las representantes del futbol femenino.
ADN riverplatense 🤍❤️🖤#adidasFootball— River Plate (@RiverPlate) August 14, 2026
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Cuánto sale la nueva camiseta de River y dónde comprarla
- Camiseta titular manga larga: $179.999
- Camiseta titular versión jugador: $219.999
- Camiseta titular versión hincha: $149.999
- Camiseta titular de mujer: $139.999.
- Camiseta titular de niño: $109.999
La nueva camiseta de River ya se encuentra a la venta en la página oficial de Adidas, en la tienda River y en el Museo River, ubicado en el estadio Monumental. Además, los socios del Millonario o miembros de Somos River tendrán un descuento en caso de comprar la indumentaria en la tienda oficial del club.
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