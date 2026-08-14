River presentó su nueva camiseta alternativa: ¿Cuánto sale y dónde comprarla?

River presentó su nueva camiseta alternativa que utilizará esta temporada. En medio de una crisis deportiva sin precedentes, donde acumula 6 derrotas consecutivas por torneos de AFA, el Millonario oficializó su nueva indumentaria.

A través de sus redes sociales, River reveló su nueva piel que estrenará el próximo domingo en el Monumental ante Argentinos Juniors. El diseño es un homenaje a la equipación utilizada entre 1909 y 1931: tiene bastones verticales rojos y blancos con finas líneas negras que la convierten en tricolor.

La nueva piel de River para la temporada 2026/2027.

Además, en la parte posterior del cuello se destaca la fecha de fundación del club, el 25 de mayo de 1901, junto a la palabra «Grandeza», lema del Millonario. La indumentaria completa incluye shorts blancos y medias rojas.

Los modelos de la presentación fueron Nicolás Otamendi, Anibal Moreno, Lucas Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas, Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Rafael Santos Borré del plantel masculino mientras que Carolina Ceniza y Paloma Fagiano fueron las representantes del futbol femenino.

Cuánto sale la nueva camiseta de River y dónde comprarla

Camiseta titular manga larga: $179.999

Camiseta titular versión jugador: $219.999

Camiseta titular versión hincha: $149.999

Camiseta titular de mujer: $139.999.

Camiseta titular de niño: $109.999

La nueva camiseta de River ya se encuentra a la venta en la página oficial de Adidas, en la tienda River y en el Museo River, ubicado en el estadio Monumental. Además, los socios del Millonario o miembros de Somos River tendrán un descuento en caso de comprar la indumentaria en la tienda oficial del club.