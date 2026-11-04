Qué le pasa a Amaia Montero: su angustiante mensaje tras las críticas a La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh volvió a quedar en el centro de la atención mediática. Después de varios meses de cuestionamientos sobre su voz, sus actuaciones y su imagen durante los conciertos, la cantante española sorprendió con una confesión que generó preocupación entre sus seguidores: «Muchas gracias, estoy sufriendo mucho».

Según informaron Cadena SER y LOS40, la artista dejó ese mensaje en una publicación de Instagram del creador de contenido Arnau de la Eygee, quien había compartido un video para defenderla de las críticas que recibe desde el inicio de la gira Tantas cosas que contar.

Qué le pasó a Amaia Montero y por qué su mensaje generó preocupación

Desde que volvió a los escenarios con La Oreja de Van Gogh, en mayo de 2026, Amaia Montero enfrenta una exposición constante en las redes sociales. Distintos videos de sus presentaciones se viralizaron y provocaron cuestionamientos sobre su interpretación de algunas canciones, su vestuario y su desempeño en vivo.

Uno de los episodios más recientes estuvo relacionado con una interpretación de El último vals, que desató nuevas críticas sobre su voz.

Frente a esta situación, el creador de contenido Arnau de la Eygee publicó un video en el que cuestionó a quienes se suman a los comentarios negativos sin conocer la trayectoria de la cantante.

La publicación recibió una respuesta inesperada de la propia Amaia, quien agradeció el apoyo y reconoció públicamente que está atravesando un momento difícil.

«Muchas gracias, estoy sufriendo mucho», escribió la artista.

Sus palabras sorprendieron especialmente porque, hasta entonces, había intentado transmitir que las críticas no afectaban su entusiasmo por volver a cantar con la banda.

Leire Martínez defendió a Amaia Montero de las críticas

En medio de la polémica, Leire Martínez, quien fue vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, también salió en defensa de Amaia.

La cantante cuestionó los comentarios sobre el aspecto físico de su colega y expresó su preocupación por la violencia que se reproduce en las redes sociales.

«El bodyshaming se ha puesto de moda y me parece terriblemente injusto y terriblemente doloroso», manifestó Leire, según recogió Telecinco.

Su intervención llamó especialmente la atención por las controversias que rodearon su salida de la banda y el posterior regreso de Montero.

Mientras tanto, Amaia continúa al frente de La Oreja de Van Gogh, que celebra sus 30 años de trayectoria con la gira Tantas cosas que contar, cuyo recorrido internacional contempla presentaciones en Latinoamérica durante 2027.

Aunque su reciente confesión despertó preocupación, la cantante no anunció una suspensión de sus compromisos musicales. Sus seguidores aprovecharon la repercusión del mensaje para expresarle cariño y acompañamiento en esta nueva etapa de su carrera.