Rolando Figueroa destacó el rol de la pymes neuquinas en el desarrollo de Vaca Muerta

Rolando Figueroa participó de la 32ª Conferencia Industrial de la UIA, donde destacó el papel de los proveedores locales en el desarrollo de Vaca Muerta.

El crecimiento de Vaca Muerta y las oportunidades que genera para las empresas neuquinas fueron parte de los ejes que expuso el gobernador Rolando Figueroa durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El mandatario sostuvo que el potencial energético de la provincia debe estar acompañado por una red de proveedores locales capaces de responder a las demandas de una industria que busca ampliar su participación en los mercados internacionales.

Figueroa participó del panel de gobernadores dedicado al impacto provincial de la energía y la minería y a la integración de las cadenas de valor regionales. Allí defendió el modelo de desarrollo que impulsa su gestión y remarcó la importancia de generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan incorporarse al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

“Durante años los precios se fijaban por decreto; hoy podemos vender al mundo, y eso nos exige ser competitivos”, expresó el gobernador en una publicación realizada en su cuenta de X, donde resumió parte de su intervención en el encuentro industrial.

En ese sentido, señaló que el desarrollo de los recursos no alcanza por sí solo para garantizar el crecimiento económico de la provincia. “Vaca Muerta es condición necesaria, pero no suficiente. Lo que la hace posible es todo un ecosistema de pymes y proveedores que trabajan en equipo”, afirmó.

El planteo apunta a fortalecer la participación de las empresas regionales en la cadena de valor de la industria petrolera, que abarca desde la provisión de insumos y servicios hasta las actividades de logística, transporte y mantenimiento.

Infraestructura y beneficios para las empresas

Durante su exposición, Figueroa también vinculó la competitividad de Vaca Muerta con la necesidad de mejorar la infraestructura provincial. Recordó que, al asumir en diciembre de 2023, su gestión identificó un déficit de obras estimado en 4.000 millones de dólares y sostuvo que la inversión pública es fundamental para acompañar la expansión de la actividad.

Entre las intervenciones que enumeró mencionó un programa de construcción y pavimentación de 1.000 kilómetros de rutas provinciales, además de obras escolares, hospitalarias y de seguridad. El mandatario aseguró que estas inversiones buscan atender tanto las necesidades de la población como las demandas que genera el crecimiento productivo.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con los incentivos fiscales. Figueroa anticipó que la Provincia contempla dejar de cobrar Ingresos Brutos a partir de 2028, a empresas vinculadas con la cadena de valor que cumplan determinados requisitos de contratación. La medida fue presentada como una herramienta para promover la actividad económica y la participación empresarial.

El gobernador también reclamó una revisión del sistema de coparticipación federal. Consideró necesario discutir cómo se distribuyen los recursos nacionales, especialmente entre las provincias que deben afrontar mayores inversiones en infraestructura y servicios para acompañar el crecimiento de sus economías.

La exposición se realizó en el panel denominado La nueva geografía del desarrollo: Energía, minería y cadenas de valor, que Figueroa compartió con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego.





