¿Moria Casán reemplazará a Mirtha Legrand? La fuerte decisión que tomaría El Trece para 2027

El futuro de Mirtha Legrand en la televisión argentina volvió a quedar en el centro de la atención. Mientras la histórica conductora continúa recuperándose de los problemas de salud que la mantuvieron alejada de la pantalla, surgió una versión que anticipa un importante cambio en la programación de El Trece para 2027.

Según informó PrimiciasYa, Adrián Pallares reveló en Intrusos (América TV) que el canal estaría evaluando mantener las tradicionales cenas de los sábados, pero con otra figura al frente. La elegida sería nada menos que Moria Casán.

Moria Casán podría ocupar el lugar de Mirtha Legrand en El Trece

De acuerdo con la información que compartió Pallares, la intención de las autoridades del canal sería conservar un formato similar al de La noche de Mirtha, con invitados y conversaciones alrededor de una mesa.

Sin embargo, el proyecto contemplaría un cambio importante: Moria Casán sería la encargada de conducir las noches de los sábados a partir de marzo de 2027.

La posibilidad cobra fuerza porque la actriz y conductora ya forma parte de la programación de El Trece con La mañana con Moria.

Pallares también señaló que existiría un fuerte interés de Adrián Suar por continuar trabajando con la diva y sumarla a nuevos proyectos.

De concretarse, sería una apuesta importante para la señal, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el reemplazo ni sobre la continuidad del histórico ciclo de Mirtha Legrand.

Qué pasará con Juana Viale y las tradicionales cenas de los sábados

Durante los últimos meses, Juana Viale quedó al frente de los programas de su abuela, mientras Mirtha atravesaba su recuperación.

Sin embargo, según la versión difundida en Intrusos, la nieta de la conductora no sería la figura elegida para encabezar la nueva propuesta de los sábados durante 2027.

La intención sería mantener la esencia de las cenas televisivas, aunque con la personalidad y el estilo de Moria Casán.

Por ahora, se desconoce si se trataría de una renovación del formato actual o de un programa completamente nuevo.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand y qué se sabe de su regreso

Mirtha Legrand, de 99 años, permaneció alejada de la televisión después de atravesar complicaciones respiratorias que requirieron atención médica e internaciones durante septiembre.

La conductora recibió el alta del Sanatorio Mater Dei el 6 de octubre, luego de una evolución favorable, y continuó su recuperación fuera del establecimiento.

En ese contexto, Juana Viale asumió temporalmente la conducción de las emisiones del fin de semana.

Mientras tanto, la Chiqui se prepara para una fecha muy especial: el 23 de febrero de 2027 cumplirá 100 años.

La posibilidad de que Moria Casán ocupe las noches de los sábados abre interrogantes sobre el futuro televisivo de una de las figuras más emblemáticas de la Argentina.

Por el momento, la versión no implica un retiro confirmado de Mirtha Legrand, y habrá que esperar una comunicación oficial de El Trece para conocer cómo quedará conformada su programación de 2027.