Muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford: qué reveló la autopsia y qué investiga la Policía

Presley Gerber murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica. La autopsia ya fue realizada, pero la causa oficial de muerte continúa pendiente mientras la Policía investiga una posible sobredosis. Qué se sabe hasta ahora.

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, causó conmoción en el mundo de la moda y el espectáculo. El joven modelo murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años y, mientras su familia pidió privacidad, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La información más reciente obliga a ser cautos sobre la causa: todavía no está determinado oficialmente de qué murió Presley Gerber. El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que la autopsia fue realizada el lunes 21, pero tanto la causa como la manera de muerte quedaron clasificadas como “deferred” (diferidas) hasta contar con estudios adicionales. Los resultados podrían demorar varios meses.

Sin embargo, la Policía de Santa Mónica confirmó que investiga el caso como una presunta sobredosis, aunque esa hipótesis todavía no equivale a una causa de muerte definitiva.

Qué pasó con Presley Gerber antes de morir

De acuerdo con la información oficial y la reconstrucción publicada por medios estadounidenses, Presley se encontraba en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, cuando se produjo la emergencia.

Los servicios de emergencia recibieron alrededor de las 9.35 del domingo llamados que alertaban sobre un aparente episodio de sobredosis y un paro cardíaco. Los paramédicos acudieron al establecimiento y Presley fue declarado muerto a las 9.45.

El Los Angeles Times informó que Gerber habría ingresado al centro alrededor de las 22 del sábado, es decir, apenas unas horas antes de su muerte.

La Policía indicó que hasta el momento no existen indicios de que haya habido intervención criminal en el fallecimiento. Sin embargo, los investigadores buscan establecer las circunstancias de la aparente sobredosis y, según Los Angeles Times, intentan determinar el eventual origen de las sustancias involucradas.

Qué reveló la autopsia del hijo de Cindy Crawford

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles difundió un comunicado oficial este lunes en el que aclaró cuál es la situación de la investigación.

Un médico forense realizó el examen del cuerpo, pero la causa y la manera de muerte quedaron pendientes porque se solicitaron análisis o estudios adicionales. Debido a que la investigación permanece abierta, el organismo no informó qué pruebas concretas se están realizando.

El propio organismo explicó que este tipo de casos puede tardar algunos meses en resolverse.

Por eso, aunque la investigación policial contempla una posible sobredosis, no es correcto afirmar por el momento que Presley Gerber murió por una sobredosis. Esa conclusión dependerá de los resultados forenses definitivos.

Presley Gerber había hablado públicamente de sus problemas de adicción

En los últimos años, el hijo mayor de Cindy Crawford había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

En 2023, durante una participación en el podcast Studio 22, contó que había atravesado problemas de depresión y otras dificultades y expresó su deseo de utilizar su experiencia para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares.

Más adelante impulsó en Instagram una serie denominada “Mental Health Mondays”, con la intención de generar conversaciones sobre cuestiones de salud mental que muchas personas suelen mantener en silencio.

También había hablado públicamente sobre diferentes tratamientos que buscó a lo largo de los años. Associated Press señaló que en marzo publicó desde México un video en el que contó que planeaba someterse a un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicodélica que se estudia para determinadas adicciones pero que no está aprobada para ese uso en Estados Unidos y puede presentar riesgos cardíacos graves.

La última aparición pública de Presley junto a Cindy Crawford

Presley había sido visto públicamente por última vez apenas tres meses antes de su muerte.

El 11 de junio participó junto a Cindy Crawford y Rande Gerber de un evento en Malibú relacionado precisamente con la concientización sobre salud mental. Allí habló de su propia experiencia y destacó la importancia de mostrarse vulnerable y pedir ayuda.

Su hermana menor, Kaia Gerber, también había hablado recientemente sobre las dificultades que atravesó Presley. En una entrevista publicada por Vogue en agosto, la modelo se refirió al impacto que los problemas de su hermano habían tenido sobre toda la familia.

Quién era Presley Gerber

Nacido en 1999, Presley siguió los pasos de su madre y comenzó a trabajar como modelo durante la adolescencia.

Debutó en las pasarelas para Moschino cuando tenía 16 años y posteriormente protagonizó importantes campañas internacionales. En 2018 apareció junto a Cindy Crawford en una publicidad de Pepsi para el Super Bowl y ese mismo año participó con su hermana Kaia en una campaña de Calvin Klein.

Tras conocerse su muerte, un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber confirmó el fallecimiento y transmitió un breve mensaje de la familia: pidieron privacidad durante este momento “muy difícil y doloroso”.

Mientras tanto, la investigación continúa. La principal incógnita —de qué murió exactamente Presley Gerber— seguirá abierta hasta que el médico forense complete los estudios pendientes y establezca oficialmente la causa del fallecimiento.