Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Una dolorosa noticia enlutó a la industria internacional de la moda: en las últimas horas de este domingo 20 de septiembre 2026, se confirmó el fallecimiento del joven modelo Presley Gerber, de 27 años, hijo de la icónica supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber.

Al momento de su deceso, el joven se encontraba internado en una institución de rehabilitación ubicada en la ciudad de Los Ángeles, California.

La confirmación oficial fue emitida por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, organismo que precisó que los motivos concluyentes del deceso permanecen bajo investigación a la espera de los exámenes de autopsia de rigor, mientras la familia solicitó respeto y privacidad absoluta para transitar este difícil proceso de duelo.

El debut a temprana edad de Presley Gerber y el legado compartido con Cindy Crawford

Nacido en el estado de California, el 2 de julio de 1999, Presley Gerber creció bajo los reflectores de la escena internacional y decidió seguir tempranamente los pasos profesionales de su madre, Cindy Crawford, al igual que su hermana menor, Kaia Gerber.

Con solo 15 años, firmó su primer contrato con una de las agencias de representación más prestigiosas de la industria, e hizo su debut formal sobre las pasarelas a los 16 años.

Su porte y estilo lo llevaron a ser convocado de inmediato por las casas de alta costura y diseño más reconocidas del mundo, protagonizando campañas y desfiles de marcas como Burberry, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein, Celine y Omega.

Pese a que en su juventud decidió postergar los estudios universitarios para enfocarse de lleno en la dinámica de los rodajes y las semanas de la moda, el propio modelo reconocía que compartir la profesión con su entorno familiar le brindaba contención en un circuito laboral a menudo solitario y vertiginoso.

Paralelamente a su labor comercial, colaboraba de manera activa con entidades benéficas en Los Ángeles dedicadas a la asistencia habitacional y social de personas en situación de vulnerabilidad.

La lucha por la salud mental y el testimonio público de Presley Gerber

Durante los últimos años, Presley Gerber atravesó complejos episodios de vulnerabilidad personal vinculados a problemas de adicciones y cuadros emocionales agudos.

Lejos de ocultar su proceso, el joven utilizó sus perfiles virtuales y participaciones en ciclos de podcasts para visibilizar abiertamente sus desafíos frente a la depresión y los ataques de pánico, impulsando espacios de diálogo e intercambio para acompañar a quienes transitaban circunstancias similares sin emitir juicios ni estigmatizaciones.

Su hermana Kaia había reflexionado recientemente sobre el valor de no silenciar las dificultades íntimas en el seno del hogar, mientras que la propia Cindy Crawford lo respaldaba de forma constante ante la mirada pública.