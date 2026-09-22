Costa reapareció tras su grave internación y reveló el momento más difícil: “Pensé que era el fin”

La humorista regresó a los medios después de atravesar un delicado cuadro de salud que la mantuvo internada en terapia intensiva. Costa contó cómo comenzaron los síntomas, habló de los días de aislamiento y reconoció que llegó a pensar que su cuerpo “no aguantaba más”.

Costa volvió a hablar públicamente después de la delicada internación que atravesó por un cuadro infeccioso y relató cómo vivió los momentos de mayor incertidumbre mientras permanecía en terapia intensiva.

En una entrevista con Infama (América TV), la humorista reconstruyó el comienzo de los problemas de salud y se emocionó al recordar el miedo, la vulnerabilidad y la soledad que sintió durante su permanencia en el hospital.

Según explicó, una de las primeras señales de alarma fue un intenso dolor de cabeza que no cedía, motivo por el cual los médicos evaluaron inicialmente la posibilidad de que estuviera atravesando una meningitis.

“Ahí vinieron las cosas serias y complicadas de la internación. Como la cabeza a mí no me dejaba de retumbar, lo primero que temían era una meningitis”, recordó.

Costa contó cómo descubrieron la infección durante su internación

Ante la persistencia de los síntomas, el equipo médico decidió realizarle una punción lumbar. Según relató Costa, el estudio permitió descartar una meningitis y los profesionales continuaron buscando el origen del cuadro.

“Hicieron la punción y entonces descartan la meningitis. Me vuelven a drenar para ver si ese líquido que tenía en la panza no estaba infectado. Ahí descubren que tenía neumonía”, explicó.

Luego, la humorista relató el diagnóstico que le comunicaron durante su internación: “Esa neumonía se desprende de un neumococo. Ese neumococo se va a la sangre y de la sangre se va a la cabeza. Por eso los dolores de cabeza”.

Costa también señaló que posteriormente recibió un diagnóstico de encefalopatía hepática, una complicación relacionada con una alteración en el funcionamiento del cerebro que puede presentarse cuando el hígado no logra eliminar adecuadamente determinadas toxinas de la sangre.

“Y ahí viene el diagnóstico que nunca me sale, lo tengo negado, que es encefalopatía hepática”, contó.

Costa recordó sus días en terapia intensiva: “No podía escribir”

Uno de los momentos más difíciles de la entrevista llegó cuando Costa habló sobre el aislamiento y las dificultades que atravesó para comunicarse con sus seres queridos.

“Estuve en terapia toda cableada, aislada. Nunca es lindo estar internada, pero tampoco en una terapia”, recordó.

La humorista explicó que incluso escribir un mensaje se había convertido en una preocupación porque temía hacerlo de manera incorrecta y alarmar todavía más a su entorno.

“Yo quería escribir, no podía, y tenía miedo de escribir mal, porque también preocupás a un montón de gente”, relató entre lágrimas.

Y agregó: “Vos lo que querés es estar bien no solo por vos, sino por tu gente querida, la gente que día a día está pendiente de vos”.

El desgarrador relato de Costa: “Pensé que era el fin”

Costa también describió la sensación de vulnerabilidad y soledad que experimentó durante los momentos más delicados de su internación.

“Yo la pasé muy, muy, muy feo. Te sentís en un estado de desnudez, de soledad”, expresó.

En ese contexto, recordó que recurrió a su fe y mencionó a la Virgen de Lourdes, el Padre Pío y el Espíritu Santo como parte del acompañamiento espiritual que buscó durante esos días.

Sin embargo, reconoció que hubo un momento en el que comprendió la gravedad de la situación: “Llega un momento en el que hay algo que ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de salud”.

Finalmente, Costa reveló cuál fue el pensamiento que más la atravesó cuando su estado se complicó.

“Pensé que era el fin. Pensé que era el fin porque sentía que mi cuerpo no aguantaba más”, confesó.

Ahora, tras superar la etapa más delicada y volver a mostrarse públicamente, la humorista decidió contar por primera vez en profundidad cómo vivió desde adentro una internación que, según sus propias palabras, la llevó a temer por su vida.