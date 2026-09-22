El difícil episodio que atravesó el hijo de Florencia Peña: amenazas, extorsión y una causa que terminó en condena

Juan Otero tenía 14 años cuando, según revelaron en LAM, comenzó a recibir amenazas y pedidos de dinero de personas de su entorno. Florencia Peña descubrió la situación al detectar gastos desconocidos y decidió recurrir a la Justicia con Fernando Burlando.

Un delicado episodio familiar que Florencia Peña mantuvo durante años en la intimidad salió a la luz en las últimas horas. Su hijo Juan Otero habría sido víctima de amenazas y extorsión cuando tenía apenas 14 años, una situación que finalmente derivó en una causa penal.

La historia fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América TV). Según informó PrimiciasYa, el periodista aseguró que se comunicó con la propia actriz antes de contar el caso públicamente y que ella le confirmó lo sucedido.

Los hechos se remontan a unos tres o cuatro años atrás, cuando Peña vivía con sus hijos en el barrio privado Los Puentes, en Pilar. Allí, Juan comenzó una amistad con una joven del lugar que frecuentaba habitualmente la casa familiar.

Con el paso del tiempo, la actriz empezó a advertir situaciones extrañas dentro de su vivienda. Primero notó que desaparecían algunos objetos y prendas. Después llegó una señal que despertó definitivamente sus sospechas: aparecieron consumos que no reconocía en una tarjeta de crédito.

El día que Juan Otero decidió contarle todo a Florencia Peña

Peña comenzó a preguntar dentro de su familia quién estaba realizando esas compras, pero no encontró una explicación. Al mes siguiente, los consumos volvieron a aparecer y aumentaron.

Fue entonces cuando Juan decidió hablar con su madre y contarle la situación que estaba atravesando.

De acuerdo con la reconstrucción realizada en LAM, el adolescente le reveló que estaba siendo amenazado y que le exigían dinero para no divulgar información privada sobre él. El episodio se habría prolongado durante aproximadamente cuatro meses.

Por tratarse de una situación que involucró a un menor de edad y aspectos de su intimidad, no trascendieron detalles sobre la información con la que presuntamente lo amenazaban.

Florencia Peña acudió a Fernando Burlando y llevó el caso a la Justicia

Después de escuchar el relato de su hijo, Florencia Peña decidió intervenir. Según se contó en el programa de Ángel de Brito, primero intentó obtener explicaciones de las personas involucradas y posteriormente recurrió a su abogado, Fernando Burlando, para impulsar una causa penal.

La investigación no habría sido sencilla. Una de las principales dificultades era conseguir elementos que permitieran acreditar las amenazas, ya que, según la reconstrucción periodística, gran parte de las intimidaciones se realizaban personalmente y no quedaban registradas en mensajes.

Sin embargo, posteriormente habría aparecido una cuenta anónima en redes sociales desde la que también comenzaron a extorsionar a la propia Florencia Peña.

Ese elemento permitió avanzar en una investigación vinculada con ciberdelitos y rastrear la dirección IP desde la que se realizaban las comunicaciones. Según se informó, el procedimiento terminó vinculando esos mensajes con el domicilio de la familia investigada.

La causa por las amenazas al hijo de Florencia Peña terminó en una condena

El caso permaneció durante años fuera de la exposición mediática mientras avanzaba en la Justicia. Finalmente, el expediente habría concluido con una condena dictada hace aproximadamente un mes, según la información revelada en LAM y reproducida por distintos medios.

La familia había decidido mantener el episodio en reserva durante todo ese tiempo. Ahora, con la causa judicial resuelta, se conoció públicamente el difícil momento que Juan Otero atravesó siendo adolescente y la decisión de Florencia Peña de recurrir a la Justicia después de enterarse de lo que estaba sucediendo.