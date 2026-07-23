Multa para Ibai Llanos y otros dos streamers de España: los motivos detrás de la elevada sanción

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España sancionó de forma directa a tres de las máximas celebridades de internet del habla hispana: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter. Las infracciones combinan desde la omisión de avisos de publicidad pagada hasta la falta de filtros para menores de edad en contenidos sensibles.

A través de un comunicado oficial, el organismo regulador remarcó que los expedientes se labraron tras detectar «la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, la ausencia de medidas adecuadas de protección de menores y la difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables».

Las tres faltas que hicieron caer las multas: qué dice el comunicado

Aunque los montos económicos resultan simbólicos para las millonarias estructuras de estos creadores de contenido, el fallo sienta un precedente legal clave para la industria del streaming y las redes sociales:

Ibai Llanos (Promoción encubierta): el streamer, que cuenta con más de 17 millones de seguidores en Twitch, deberá abonar 710 euros (unos 800 dólares) . La CNMC determinó que promocionó una marca de bebidas durante la emisión de un evento deportivo en la red X sin aclarar explícitamente que se trataba de un acuerdo comercial. «La publicidad debe poder reconocerse de forma clara por el espectador», argumentó el ente.

el streamer, que cuenta con más de 17 millones de seguidores en Twitch, deberá abonar . La CNMC determinó que promocionó una marca de bebidas durante la emisión de un evento deportivo en la red X sin aclarar explícitamente que se trataba de un acuerdo comercial. «La publicidad debe poder reconocerse de forma clara por el espectador», argumentó el ente. Jordi Wild (Contenido sensible sin filtro): el creador del célebre podcast The Wild Project fue multado con 1.543 euros (1.750 dólares) . Difundió en su canal de YouTube (con 12 millones de suscriptores) videos de deportes de combate extremo sin la etiqueta de restricción de edad, lo que «limita la eficacia de los sistemas de control parental».

el creador del célebre podcast The Wild Project fue multado con . Difundió en su canal de YouTube (con 12 millones de suscriptores) videos de deportes de combate extremo sin la etiqueta de restricción de edad, lo que «limita la eficacia de los sistemas de control parental». Nachter (Publicidad irregular de fármacos): el influencer humorístico recibió la sanción más alta de 1.779 euros (2.000 dólares) tras promocionar una medicina contra la gripe sin incluir las advertencias de uso correcto que exige la ley de salud pública para la difusión de medicamentos.

Un llamado de atención global para la industria digital

Las resoluciones abren un debate necesario sobre los límites del marketing de influencia en las plataformas. Con millones de jóvenes y niños consumiendo este tipo de contenidos a diario, las autoridades europeas ajustaron los controles sobre las transmisiones en vivo para equipararlas a las exigencias que históricamente tuvo la televisión tradicional.

La medida marca un punto de inflexión para las marcas y las agencias que contratan a figuras de internet, obligándolas a transparentar cada acuerdo publicitario y a rotular minuciosamente la clasificación por edades en sus publicaciones.

Con información de AFP.