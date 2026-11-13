Murió a los 18 años y su hermana la reemplazará en su última película: la conmovedora historia de la actriz de Godzilla

La muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la saga Godzilla, conmocionó al mundo del cine. A casi cuatro meses de su fallecimiento, ocurrido cuando tenía apenas 18 años, se conoció una decisión especial: su hermana mayor, Jasmine Hottle, asumirá el personaje que estaba destinado a ella en su última película.

Según informó la revista estadounidense People, el equipo de producción de What Doesn’t Kill Us decidió continuar con el proyecto y convocar a Jasmine para interpretar el papel que originalmente iba a realizar Kaylee. La noticia fue confirmada por el guionista y productor Andy Mingo, quien explicó que la incorporación de la joven representa una manera de mantener vivo el legado de su hermana.

La hermana de Kaylee Hottle ocupará su lugar en su última película

La producción de What Doesn’t Kill Us se encontraba en desarrollo cuando ocurrió la muerte de Kaylee Hottle.

Ante la pérdida de la actriz, los responsables del proyecto comenzaron a evaluar cómo continuar con la historia y finalmente decidieron ofrecerle el personaje a su hermana mayor.

Jasmine Hottle también es sorda, al igual que Kaylee, y su participación tiene un significado especial para la familia y para el equipo de la película.

Andy Mingo explicó a People que la posibilidad surgió durante las conversaciones posteriores al fallecimiento de la joven intérprete.

Para los realizadores, la incorporación de Jasmine no representa simplemente un reemplazo en el elenco, sino una forma de homenajear a Kaylee y dar continuidad al proyecto del que iba a formar parte.

De qué trata What Doesn’t Kill Us, la película que Kaylee Hottle no llegó a terminar

La película es una producción independiente que propone una mirada diferente sobre las historias de superhéroes.

La trama sigue a un grupo de personas con discapacidad que descubren que sus experiencias y características pueden convertirse en fortalezas extraordinarias.

El proyecto aborda temas como la identidad, la resiliencia y la representación de las personas con discapacidad en el cine.

El elenco está integrado por intérpretes con discapacidad, entre ellos Alaqua Cox, reconocida por su participación en las producciones de Marvel Hawkeye y Echo, y Maddie Haining.

La película está dirigida por Anna Campbell y busca ofrecer una representación auténtica de la discapacidad tanto frente a las cámaras como detrás de ellas.

Quién era Kaylee Hottle, la joven actriz de Godzilla que murió a los 18 años

Kaylee Hottle se hizo conocida internacionalmente en 2021, cuando interpretó a Jia en la película Godzilla vs. Kong.

Su personaje era una niña sorda que mantenía una conexión especial con King Kong y podía comunicarse con él mediante lengua de señas.

La joven compartió elenco con figuras como Rebecca Hall, Alexander Skarsgård y Millie Bobby Brown.

En 2024 volvió a interpretar a Jia en Godzilla x Kong: The New Empire, consolidando su presencia dentro de la popular franquicia cinematográfica.

Su actuación le permitió obtener una nominación a los premios Saturn como mejor intérprete joven, un reconocimiento que marcó uno de los momentos más importantes de su corta carrera.

Además de su trabajo en el cine, participó en producciones televisivas y proyectos destinados a promover la visibilidad de la comunidad sorda.

Cómo murió Kaylee Hottle

Kaylee Hottle murió el 21 de julio de 2026, a los 18 años, después de sufrir un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos.

La actriz viajaba como pasajera en un vehículo que se salió de la carretera e impactó contra una alcantarilla.

Fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Su padre, Joshua Hottle, comunicó la noticia mediante un video publicado en Facebook en lengua de señas estadounidense.

La muerte de la joven generó numerosas muestras de pesar entre sus compañeros, seguidores y miembros de la comunidad sorda.

El homenaje que permitirá mantener vivo el legado de Kaylee Hottle

La incorporación de Jasmine a What Doesn’t Kill Us representa una decisión especialmente significativa para los realizadores.

El objetivo es continuar con una historia que Kaylee había aceptado protagonizar y, al mismo tiempo, preservar su recuerdo a través del cine.

Con su hermana mayor ocupando el personaje que estaba destinado a ella, la película se convertirá también en un homenaje a una actriz que había comenzado a construir una prometedora carrera en Hollywood.

Por el momento, no se informó una fecha definitiva de estreno de What Doesn’t Kill Us.

La muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la saga Godzilla, conmocionó al mundo del cine. A casi cuatro meses de su fallecimiento, ocurrido cuando tenía apenas 18 años, se conoció una decisión especial: su hermana mayor, Jasmine Hottle, asumirá el personaje que estaba destinado a ella en su última película.

Según informó la revista estadounidense People, el equipo de producción de What Doesn’t Kill Us decidió continuar con el proyecto y convocar a Jasmine para interpretar el papel que originalmente iba a realizar Kaylee. La noticia fue confirmada por el guionista y productor Andy Mingo, quien explicó que la incorporación de la joven representa una manera de mantener vivo el legado de su hermana.

La hermana de Kaylee Hottle ocupará su lugar en su última película

La producción de What Doesn’t Kill Us se encontraba en desarrollo cuando ocurrió la muerte de Kaylee Hottle.

Ante la pérdida de la actriz, los responsables del proyecto comenzaron a evaluar cómo continuar con la historia y finalmente decidieron ofrecerle el personaje a su hermana mayor.

Jasmine Hottle también es sorda, al igual que Kaylee, y su participación tiene un significado especial para la familia y para el equipo de la película.

Andy Mingo explicó a People que la posibilidad surgió durante las conversaciones posteriores al fallecimiento de la joven intérprete.

Para los realizadores, la incorporación de Jasmine no representa simplemente un reemplazo en el elenco, sino una forma de homenajear a Kaylee y dar continuidad al proyecto del que iba a formar parte.

De qué trata What Doesn’t Kill Us, la película que Kaylee Hottle no llegó a terminar

La película es una producción independiente que propone una mirada diferente sobre las historias de superhéroes.

La trama sigue a un grupo de personas con discapacidad que descubren que sus experiencias y características pueden convertirse en fortalezas extraordinarias.

El proyecto aborda temas como la identidad, la resiliencia y la representación de las personas con discapacidad en el cine.

El elenco está integrado por intérpretes con discapacidad, entre ellos Alaqua Cox, reconocida por su participación en las producciones de Marvel Hawkeye y Echo, y Maddie Haining.

La película está dirigida por Anna Campbell y busca ofrecer una representación auténtica de la discapacidad tanto frente a las cámaras como detrás de ellas.

Quién era Kaylee Hottle, la joven actriz de Godzilla que murió a los 18 años

Kaylee Hottle se hizo conocida internacionalmente en 2021, cuando interpretó a Jia en la película Godzilla vs. Kong.

Su personaje era una niña sorda que mantenía una conexión especial con King Kong y podía comunicarse con él mediante lengua de señas.

La joven compartió elenco con figuras como Rebecca Hall, Alexander Skarsgård y Millie Bobby Brown.

En 2024 volvió a interpretar a Jia en Godzilla x Kong: The New Empire, consolidando su presencia dentro de la popular franquicia cinematográfica.

Su actuación le permitió obtener una nominación a los premios Saturn como mejor intérprete joven, un reconocimiento que marcó uno de los momentos más importantes de su corta carrera.

Además de su trabajo en el cine, participó en producciones televisivas y proyectos destinados a promover la visibilidad de la comunidad sorda.

Cómo murió Kaylee Hottle

Kaylee Hottle murió el 21 de julio de 2026, a los 18 años, después de sufrir un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos.

La actriz viajaba como pasajera en un vehículo que se salió de la carretera e impactó contra una alcantarilla.

Fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Su padre, Joshua Hottle, comunicó la noticia mediante un video publicado en Facebook en lengua de señas estadounidense.

La muerte de la joven generó numerosas muestras de pesar entre sus compañeros, seguidores y miembros de la comunidad sorda.

El homenaje que permitirá mantener vivo el legado de Kaylee Hottle

La incorporación de Jasmine a What Doesn’t Kill Us representa una decisión especialmente significativa para los realizadores.

El objetivo es continuar con una historia que Kaylee había aceptado protagonizar y, al mismo tiempo, preservar su recuerdo a través del cine.

Con su hermana mayor ocupando el personaje que estaba destinado a ella, la película se convertirá también en un homenaje a una actriz que había comenzado a construir una prometedora carrera en Hollywood.

Por el momento, no se informó una fecha definitiva de estreno de What Doesn’t Kill Us.