Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini: el recuerdo de un vínculo entrañable

El conductor Mario Pergolini atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su madre, Beatriz, ocurrida este jueves. A raíz de la noticia, el programa Otro Día Perdido no tendrá su emisión habitual y será reemplazado por un compilado con lo mejor de la temporada.

A lo largo de los años, Pergolini habló en distintas oportunidades sobre el fuerte vínculo que mantenía con su mamá, a quien definía como una mujer de carácter intenso y personalidad firme. “Era una mujer picante, lo fue siempre”, recordó en una entrevista, donde también contó cómo enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida: la pérdida de la visión.

A pesar de esa situación, Beatriz logró sostener durante mucho tiempo una gran autonomía. Vivía sola, pintaba y mantenía sus rutinas, aunque con el paso del tiempo la dependencia se volvió inevitable. Frente a ese escenario, el conductor decidió apoyarse en la tecnología y desarrolló junto a su equipo un sistema con inteligencia artificial que le permitía interactuar con su entorno a través de la voz.

El dispositivo podía leerle diarios, contarle las noticias e incluso ayudarla con tareas cotidianas dentro de la casa. Ese gesto reflejaba el nivel de acompañamiento y cercanía que existía entre ambos.

Más allá de su perfil público, Pergolini mostraba un costado más sensible cuando hablaba de su madre. En varias ocasiones compartió anécdotas que daban cuenta de su personalidad. Recordaba, por ejemplo, que en el colegio ella solía defender a los profesores incluso cuando eso implicaba retarlo a él. También evocó situaciones domésticas con humor, como su obsesión por la limpieza: “Podías discutir con todos, pero no manchar los pisos”.