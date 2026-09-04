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Murió Carla Jeffery, la actriz de Disney que interpretó a Bree en Zombies: tenía 33 años

Redacción

Por Redacción

Murió Carla Jeffery, un reconocida actriz de las películas juveniles de Disney

Murió Carla Jeffery, un reconocida actriz de las películas juveniles de Disney

El mundo de Disney está de luto tras confirmarse una triste noticia: Carla Jeffery, destacada figura de producciones juveniles de la compañía, murió sorpresivamente a sus 33 años.

Murió una querida actriz de Disney

La actriz, conocida principalmente por su interpretación de Bree en la franquicia Z-O-M-B-I-E-S, falleció el pasado martes.

La noticia fue confirmada por su agencia de representantes mediante un comunicado en Instagram. En el mismo, expresaron: “Tenemos el corazón roto al lamentar la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery. Durante más de 20 años, Carla formó parte de la familia de Alexanders Talent Management, y verla crecer desde una joven talentosa hasta la hermosa y vibrante mujer y actriz en la que se convirtió fue un privilegio increíble”.

A su vez, destacaron que uno de los aspectos más hermosos de la actriz era su “sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la luz que irradiaba a donde iba”.

“Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos. Descansa en paz, Carla. Te extrañaremos mucho y siempre te recordaremos con cariño”, concluyó el comunicado. Hasta el momento, no se revelaron la causa de su muerte.

Quién era Carla Jeffery

Carla Jeffery desde muy chica empezó a trabajar en series y películas. Participó de producciones como Chica XXL, iCarly, Southland, Torchwood, Super Fun Night, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend, Scream Queens y American Vandal, entre otras.

Su pico más alto de fama llegó en 2018 cuando protagonizó Z-O-M-B-I-E-S junto a Milo Manhein como Zed, Meg Donnelly como Addison, Trevor Tordjman como Bucky y Kylee Russell como Eliza. También apareció en la secuela de 2020 y en la tercera película, estrenada en 2023.


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El mundo de Disney está de luto tras confirmarse una triste noticia: Carla Jeffery, destacada figura de producciones juveniles de la compañía, murió sorpresivamente a sus 33 años.

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