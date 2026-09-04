Murió Carla Jeffery, la actriz de Disney que interpretó a Bree en Zombies: tenía 33 años

El mundo de Disney está de luto tras confirmarse una triste noticia: Carla Jeffery, destacada figura de producciones juveniles de la compañía, murió sorpresivamente a sus 33 años.

Murió una querida actriz de Disney

La actriz, conocida principalmente por su interpretación de Bree en la franquicia Z-O-M-B-I-E-S, falleció el pasado martes.

La noticia fue confirmada por su agencia de representantes mediante un comunicado en Instagram. En el mismo, expresaron: “Tenemos el corazón roto al lamentar la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery. Durante más de 20 años, Carla formó parte de la familia de Alexanders Talent Management, y verla crecer desde una joven talentosa hasta la hermosa y vibrante mujer y actriz en la que se convirtió fue un privilegio increíble”.

A su vez, destacaron que uno de los aspectos más hermosos de la actriz era su “sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la luz que irradiaba a donde iba”.

“Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos. Descansa en paz, Carla. Te extrañaremos mucho y siempre te recordaremos con cariño”, concluyó el comunicado. Hasta el momento, no se revelaron la causa de su muerte.

Quién era Carla Jeffery

Carla Jeffery desde muy chica empezó a trabajar en series y películas. Participó de producciones como Chica XXL, iCarly, Southland, Torchwood, Super Fun Night, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend, Scream Queens y American Vandal, entre otras.

Su pico más alto de fama llegó en 2018 cuando protagonizó Z-O-M-B-I-E-S junto a Milo Manhein como Zed, Meg Donnelly como Addison, Trevor Tordjman como Bucky y Kylee Russell como Eliza. También apareció en la secuela de 2020 y en la tercera película, estrenada en 2023.