Murió el actor Tim Curry, el inolvidable rostro de «It» y «The Rocky Horror Picture Show»

El célebre actor Tim Curry murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia, adelantada inicialmente por el portal estadounidense TMZ, fue ratificada por autoridades locales tras la intervención policial de rutina en su domicilio, lo que causó un inmediato impacto.

Desde 2012, el artista británico lidiaba con severas secuelas físicas y dificultades en el habla, derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantuvo en silla de ruedas, situación que sobrellevó con una inquebrantable entereza y un marcado sentido del humor que caracterizó toda su trayectoria escénica.

Murió Tim Curry: el fenómeno de culto de The Rocky Horror Picture Show y la huella del actor

La consagración de Tim Curry en el imaginario colectivo comenzó a forjarse a mediados de la década del setenta, cuando dio vida al icónico Dr. Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Picture Show (1975).

Aunque la cinta dirigida por Jim Sharman tuvo un tibio rendimiento en su estreno comercial, las funciones de medianoche en los cines de Nueva York y el fenómeno del boca a boca la catapultaron como una de las máximas obras de culto de la cinematografía global.

El actor se involucró a fondo en la construcción estética del personaje, aprendiendo a maquillarse por su cuenta y sugiriendo el uso de plataformas con lentejuelas para inmortalizar un mensaje de autenticidad que resumió años después: «Sé quien quieras ser y ten el valor de hacerlo».

Pese a que las secuelas del derrame cerebral limitaron su movilidad durante los últimos catorce años, el actor Tim Curry mantuvo una relación cercana con sus admiradores, remarcando en entrevistas recientes que el humor fue su principal herramienta de supervivencia frente a la adversidad.

Su capacidad interpretativa para transitar con solvencia entre el vodevil, el teatro clásico y los roles oscuros lo consolidó como un referente indiscutido en la industria cinematográfica internacional.

Murió Tim Curry: de la pesadilla de Pennywise en «It» a Mi pobre angelito 2

En 1990, el artista volvió a marcar a fuego a una generación al caracterizar al siniestro payaso Pennywise en la miniserie televisiva It, basada en la novela homónima de Stephen King, dotando a la criatura de una teatralidad aterradora que sentó las bases del terror contemporáneo.

Su catálogo incluye participaciones memorables en producciones como Annie (1983), donde interpretó a Rooster; el Señor de las Tinieblas en Leyenda (1985); el meticuloso conserje del Hotel Plaza en Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (1992) y el Cardenal Richelieu en Los tres mosqueteros (1993), sumado a una prolífica labor como actor de doblaje en cine de animación.

Entre las anécdotas, que solía recordar con afecto, figuraba su deseo trunco de audicionar para el papel de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, rol que recayó en Anthony Hopkins.