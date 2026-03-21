Murió Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos: tenía 55 años

El músico Daniel Buira, reconocido por haber sido el primer baterista de Los Piojos, murió a los 55 años durante la madrugada de este sábado tras sufrir un infarto en la sede de la Escuela de Percusión “La Chilinga”, espacio que él mismo había fundado y dirigía.

El hecho ocurrió cerca de las 4 en el patio del lugar, ubicado en El Palomar, partido de Morón. Según trascendió, un amigo lo encontró con dificultades para respirar, pidiendo ayuda. Mientras intentaban asistirlo, el músico se descompensó y perdió el conocimiento.

Minutos después, personal médico del SAME llegó al lugar, pero solo pudo constatar su fallecimiento. De acuerdo al testimonio del testigo, Buira padecía asma, una condición que podría haber influido en el cuadro que derivó en su muerte.

Investigación y autopsia

La Fiscalía N° 8 de Morón inició una causa por averiguación de causales de muerte. En ese marco, se ordenaron las pericias correspondientes y la realización de la autopsia para determinar con precisión qué provocó el fallecimiento del músico.

Una pieza clave en los inicios de Los Piojos

Daniel Buira fue el primer baterista de Los Piojos y formó parte de la etapa fundacional de la banda, uno de los grupos más emblemáticos del rock argentino.

Participó en los primeros cinco discos del grupo: Chac tu Chac, Ay Ay Ay, Tercer Arco, Azul y Ritual, materiales que marcaron el crecimiento y la consolidación del proyecto liderado por Andrés Ciro Martínez.

En 2001 se alejó de la formación surgida en El Palomar. Sin embargo, su vínculo con la música continuó activo y, con el anuncio del regreso de la banda en 2024, su nombre volvió a resonar entre los seguidores históricos.

Su carrera fuera de la banda y el legado en la percusión

Tras su salida de Los Piojos, Buira desarrolló una intensa actividad musical y colaboró con distintos artistas, entre ellos Vicentico.

Además, impulsó un proyecto que se convirtió en su sello personal: la creación de la Escuela de Percusión “La Chilinga”. Desde allí, no solo formó músicos, sino que también promovió el arte como herramienta de expresión colectiva.

El espacio tuvo una fuerte participación en actividades culturales y sociales, como los actos conmemorativos del 24 de marzo, vinculados a la memoria del último golpe militar en Argentina.

La muerte de Buira generó conmoción en el ambiente del rock nacional y entre quienes compartieron con él su pasión por la música y la enseñanza.

Con información de Clarín