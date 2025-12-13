Murió Héctor Alterio: la historia detrás de la frase más icónica de Caballos salvajes

Una de las frases más icónicas que pronunció el actor Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años, fue “La p*** que vale la pena estar vivo”.

Alterio protagonizó Caballos Salvajes (1995) junto a Leonardo Sbaraglia, Fernán Mirás Cecilia Dopazo, una película dirigida por Marcelo Piñeiro.

El actor reveló en declaraciones radiales que la frase idea del director, quien convocó a la autora Aida Bortnik “porque le faltaba cerrar una secuencia” y le comentó en el lugar donde se realizaba la filmación.

El ganador del Premio Óscar por La Historia Oficial (1986) sostuvo: «Estamos sobre un monte en el medio de un campo y el personaje de Héctor está solo.

“Y así, le fue contando casi detalladamente lo que pasaba en cada escena. Fue entonces ahí que ella se inspiró y le pidió: ‘Decile a Héctor que su personaje diga la p*** que vale la pena estar vivo’. Sin dudarlo, Marcelo lo agregó y yo después lo dije con todas mis ganas”, recordó.