Murió la actriz Nichelle Nichols, la teniente Uhura en «Star Trek»

Murió la actriz Nichelle Nichols, a los 89 años, en Silver City, Nuevo México. Fue reconocida mundialmente por interpretar a la teniente Ntoya Uhura en la serie original de Star Trek.

“Anoche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y falleció. Sin embargo, su luz, al igual que las antiguas galaxias que se ven ahora por primera vez, permanecerá para que nosotros y las futuras generaciones la disfrutemos, aprendamos de ella y nos inspiremos”, escribió Su hijo Kyle Johnson en la cuenta de la actriz en Facebook el domingo.

También expresó que «la suya fue una vida bien vivida y, como tal, un modelo para todos nosotros”.

La actriz fue parte de las seis películas derivadas de la serie.

Su participación abrió caminos en Hollywood. También durante su vida fue reclutadora de la NASA, ayudando a incorporar minorías y mujeres al cuerpo de astronautas.

Uno de sus últimos trabajos, fue en la serie de televisión Héroes, interpretando a la tía abuela de un joven con poderes místicos.

“Ella nos abrió espacios a tantos de nosotros. Fue un recordatorio no sólo de que podemos alcanzar las estrellas, sino que nuestra influencia es esencial para la supervivencia de ellas. Ella no generó controversias que llevaran al cambio, sino que construyó el camino al cambio”, posteó Celia Rose Gooding, quien actualmente interpreta a Uhura en Star Trek: Strange New Worlds.