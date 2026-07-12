«No está funcionando»: la frustación de Speed al no poder «mufar» a Argentina luego del triunfo contra Suiza en el Mundial 2026

Argentina pasó a semifinales del Mundial 2026, luego de vencer a Suiza 3 a 1. Uno de los que estuvo en Kansas City fue el youtuber estadounidense Speed, quien mostró su frustación en su fracaso de «mufar» al equipo que tiene a Lionel Messi como capitán.

El streemer es conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo. «Esta maldición no está funcionando«, fue uno de sus comentarios que se viralizó.

Las frases de Speed durante la victoria de Argentina en el Mundial 2026

“Hermano, chat, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando, chat? ¿Tengo que animar más a Argentina? Esta maldición no está funcionando, hermano. Tengo que decir, ‘¡Viva Argentina!’ ¡Viva Argentina! ¡Vamos!’”, fue una de sus frases durante la tranasmisión en vivo buscando que el país eruropeo diera vuelta la llave.

. “Vamos, vamos. Viva, vamos. Tengo que ponerle corazón”, insitió en un nuevo deseo para que Suiza se impusiera ante Argentina

Tras la victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni, el video se viralizó más y no faltaron las burlas.

«La Cuarta Estrella», la canción que cobra fuerza en el Mundial 2026

La Selección argentina vuelve a vivir un momento histórico en los Mundiales y, como ocurrió en Qatar 2022, la música vuelve a ser protagonista de la ilusión albiceleste.

El tema elegido para acompañar este camino es «La Cuarta Estrella», una canción que rápidamente se transformó en la banda sonora de los festejos argentinos. Desde los vestuarios hasta las celebraciones en distintos puntos del país, el tema comenzó a sonar como símbolo de una selección que busca repetir la gloria mundialista.

Así como en 2022 «Muchachos», interpretada por La Mosca, se convirtió en el himno del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la conquista de la tercera Copa del Mundo, ahora esta nueva canción tomó ese lugar emocional para los hinchas argentinos.